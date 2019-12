Suisse: treize titres privés du rabais de distribution

L'an prochain, treize journaux et périodiques de la presse associative seront privés du rabais octroyé par La Poste pour la distribution. Et seuls 142 titres de la presse locale et régionale y auront droit, trois d'entre eux ayant disparu en cours d'année.

Le Conseil fédéral a réparti vendredi les 50 millions de francs d'aide indirecte en faveur de la presse. Trente millions sont alloués à la presse locale et régionale, et 20 millions à la presse associative. Plus de 1120 titres en profitent.

Au 1er octobre 2019, 142 quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale remplissaient les conditions requises pour l'obtention de cette aide. C'est trois de moins que l'année précédente. Le rabais est fixé à 27 centimes par exemplaire, soit deux centimes de plus qu'en 2019.

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) justifie cette hausse par la disparition de trois titres, ainsi que par la baisse des tirages depuis plusieurs années.

Dans la catégorie de la presse associative, 985 journaux et périodiques remplissaient les conditions pour bénéficier d'une aide indirecte à la presse, soit 13 titres de moins qu'en 2019. Le rabais restera inchangé à 18 centimes par exemplaire.

Certains titres de la presse associative n'arrivent plus à remplir les conditions d'octroi, avance l'OFCOM pour expliquer la baisse de bénéficiaires. Certains n'atteignent pas la fréquence de parution ou le nombre d'abonnés minimaux. D'autres ont abandonné leur version papier.

Critères stricts

Les critères donnant droit à un rabais sont les suivants: pour la presse locale et régionale, tout journal qui distribue au moins 1000 exemplaires en abonnement y a droit. Les publications doivent en outre compter une part rédactionnelle d'au moins 50% et ne pas servir à la promotion de produits. Leur tirage doit être compris entre 1000 et 40'000 exemplaires.

Concernant la presse associative, les journaux doivent compter au moins six pages A4, une part rédactionnelle d'au moins 50% et ne pas servir à la promotion de produits. Leur tirage doit être compris entre 1000 et 300'000 exemplaires.

La situation pourrait changer. Le Conseil fédéral s'est prononcé en août pour un paquet de mesures en faveur des médias. Celui-ci prévoit la suppression du plafonnement du tirage à 40'000 exemplaires. La contribution de la Confédération devrait quant à elle être augmentée de 20 millions, pour que l'extension du cercle des bénéficiaires ne prétérite pas les titres déjà soutenus. (ats/nxp)