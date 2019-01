Strasbourg donne tort au journal «Bild»

La publication en cause datait de 2010. Elle montrait Jörg Kachelmann torse nu, dans la cour d'une prison au lendemain de son incarcération pour des accusations de viol aggravé et coups et blessures sur son ancienne épouse, dont il a depuis été acquitté.

Le journaliste suisse avait, le 15 décembre 2010, saisi le tribunal de Cologne d'une demande «tendant à l'interdiction de toute nouvelle publication de la photo litigieuse et au remboursement des frais d'avocat».

Aucune valeur informative

La justice avait donné raison à Jörg Kachelmann, considérant que la photo n'avait pas été prise au vu et su de l'intéressé et n'avait aucune valeur informative.

Bild GmbH & Co. KG et la société anonyme Axel Springer AG avaient, en 2013, déposé une requête devant la CEDH, «se plaignant que les juridictions allemandes aient méconnu leur droit à la liberté d'expression».

La CEDH a jugé cette requête irrecevable, estimant que les tribunaux allemands avaient «dûment mis en balance le droit à la liberté d'expression des deux sociétés requérantes avec le droit du journaliste au respect de sa vie privée». (afp/nxp)