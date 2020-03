Soutien électrique pour Caritas, la Croix-Rouge et Spitex

Les demandes d’aide et de ravitaillement se multiplient bien évidemment pour les organismes de secours. Cependant ceux.ci ne peuvent plus d’appuyer autant sur une bonne partie de leurs bénévoles habituels, soit ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. «Ils les remplacent notamment par des jeunes, qui n’ont pas toujours une voiture, raison pour laquelle nous avons décidé de leur venir en aide», explique Marc Utzinger, porte-parole de Renault Suisse. Le recours aux transports publics est aussi mis en veille, notamment en raison de l’offre réduite.

Réservations pour plusieurs semaines

Le constructeur met ainsi une centaine de ZOE gratuitement à disposition de Caritas, La Croix-Rouge et Spitex pour leurs missions spéciales contre le coronavirus, notamment l’aide aux personnes âgées. L’occasion, aussi, de combattre le coronavirus tout en n’oubliant pas l’autre combat, pas si lointain pourtant, contre le réchauffement climatique. «L’offre de Renault montre que chacun peut s’impliquer dans cette crise avec ses propres moyens», salue Bruno Bertschy, responsable Projets Suisses chez Caritas. Le principe est simple : les organisations ont juste à faire leur demande et s’enregistrer sur un site internet dédié, et passe chercher la voiture chez le concessionnaire Renault le plus proche. Les réservations sont faites en moyenne pour une à quatre semaines, et cela peut être prolongé en fonction de la durée de la pandémie.

Dépassé par les demandes

Depuis que le constructeur à approché ces organisations vendredi dernier, le succès a dépassé ses prévisions, souligne Marc Utzinger: «Mardi, nous avions déjà eu 105 demandes de véhicules, alors que nous en avions prévu cent au départ. Nous allons donc en mettre davantage à disposition». Cette action est dans un premier temps limitée jusqu’au 24 avril, mais pourrait être prolongée si nécessaire.