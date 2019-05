Sous enquête, le procureur en chef Lauber aggrave la crise

«Je ne mens pas. J’ai toujours dit la vérité et je suis déçu que l’Autorité de surveillance ne m’accorde pas sa confiance. C’est une attaque non seulement contre moi mais aussi contre le Ministère public tout entier. On provoque ainsi une crise institutionnelle.» Michael Lauber, le procureur général de la Confédération, a fait sensation vendredi à Berne. Alors qu’il faisait profil bas ces dernières semaines face aux accusations, il a décidé de contre-attaquer. Mais en voulant crever l’abcès, il aggrave la crise.

Pour ceux qui n’ont pas suivi le film, rappelons que le procureur général s’est attiré les critiques pour avoir rencontré de façon informelle à trois reprises le patron de la FIFA, Gianni Infantino (lire l’encadré). Et c’est pour «éclaircir, sous l’angle du droit disciplinaire, d’éventuelles violations des devoirs de fonction du procureur général de la Confédération» qu’un peu plus tôt dans l’après-midi, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération décidait d’ouvrir une enquête disciplinaire contre lui. Une première. Elle sera menée par un expert externe afin d’assurer toute l’indépendance nécessaire.

Michael Lauber veut bien reconnaître quelques erreurs, comme l’absence de protocole pour ces rencontres. Mais c’est à peu près tout. Il explique l’amnésie sur sa troisième entrevue par son agenda surchargé qui compte des milliers de rendez-vous. En résumé, il s’estime victime d’un acharnement médiatique et déplore «les théories du complot» qui sont agitées. «Je n’ai aucune raison de mentir sur ces rencontres. Je n’ai jamais touché d’argent et d’ailleurs je ne comprends rien au foot.» Pour lui, il s’agit non seulement de son honneur, mais aussi du travail des 240 collaborateurs qui souffrent de ces attaques permanentes. Trop, c’est trop, il est déterminé à se battre pour sa réélection. Ce ne sera pas une partie de plaisir et Michael Lauber le sait.

Le Soleurois est arrivé tendu comme une corde d’arc devant les médias. Celui qui est toujours à l’aise pour s’exprimer lisait mot à mot sa déclaration. La ronde des questions lui a donné un caractère plus combatif, même si on sentait l’animal blessé qui voulait vendre chèrement sa peau. Pris dans la nasse, Michael Lauber a désormais décidé de jouer son va-tout politique devant les commissions parlementaires qui doivent l’entendre ces prochains jours.

«Lauber aurait dû faire amende honorable»

Reste que la stratégie de Michael Lauber ne fait pas l’unanimité. «Attaquer l’Autorité de surveillance, ce n’est pas très malin. Il aurait dû faire amende honorable et se retirer», lâche Jean-Paul Gschwind. Le conseiller national PDC jurassien n’est pas n’importe qui dans cette affaire. C’est lui qui préside la commission judiciaire chargée de recommander ou non la candidature de Lauber au parlement pour un nouveau mandat à la tête du MPC. L’audition est prévue mercredi 15 mai, pour une élection qui devrait se tenir lors de la session parlementaire de juin.

La confiance est-elle rompue? «Il y a des soupçons et des points d’interrogation, reconnaît Ursula Schneider Schüttel (PS/FR). Mais avant de parler de rupture de confiance, je veux entendre ce qu’il a à dire.» Vice-président de la commission, Raphaël Comte (PLR/NE) attend lui aussi les auditions et la lecture des documents pour se forger sa propre opinion. Didier Berberat (PS/NE) appelle à ne pas se laisser influencer par l’agitation médiatique. «Pour l’heure, l’enquête disciplinaire ne fait que commencer et jusqu’à sa clôture, Monsieur Lauber est considéré comme n’ayant pas violé ses devoirs de fonction.»

Un scénario pourrait se dessiner pour éviter aux élus de devoir trancher sans avoir connaissance des conclusions de l’enquête: repousser l’élection. Comme le mandat de procureur général de la Confédération est officiellement renouvelé au 1er janvier 2020, il serait possible de voter lors de la session de septembre, voire de décembre. «C’est une option parmi d’autres, reconnaît Jean-Paul Gschwind. Mais je veux surtout attendre le rapport de la commission de gestion qui doit entendre Michael Lauber lundi, et surtout m’assurer que le simple fait d’être sous enquête ne constitue pas un motif d’inéligibilité.»

