Six kilos de plastique dans l'estomac d'un cerf

Un cerf posant problème a été abattu par un garde faune au début du mois de décembre à Arosa (GR). Dans son estomac, on a découvert six kilos de plastique.

Le cerf avait été aperçu à Arosa et Langwies. La bête a été attirée par la possibilité de trouver de la nourriture dans des composteurs de jardin, a indiqué mardi le service de la chasse et de la pêche du canton des Grisons. Son comportement présentait un risque pour la population et il a été abattu.

L'examen du cadavre a révélé la présence de six kilos de plastique dans son estomac, notamment des gants et des filets pour de la nourriture pour oiseaux. Certains restes dataient de plusieurs années. Le poids de la bête était inférieur à celui de cerfs de son âge.

Avec l'arrivée de la neige, il est habituel dans les Grisons de voir des animaux se rapprocher des habitations pour y trouver de la nourriture, ce qui peut avoir des conséquences fatales. Les bêtes avalent des déchets qu'elles ne peuvent pas éliminer, explique le service de la chasse et de la pêche. (ats/nxp)