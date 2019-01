Six jeunes Suisses perdent la vie dans un accident

Un minibus transportant sept Suisses est entré en collision avec un camion, dans le nord de la Suède, dans la nuit de samedi à dimanche, selon Aftonbladet. Six d'entre eux sont décédés et un autre a été transféré à l'hôpital.

L'accident s'est produit peu avant 2 heures sur une route de campagne au sud-est de Kiruna, une ville située au nord du cercle polaire. Le conducteur du camion est en état de choc, a fait savoir son employeur, une société minière.

Cinq des jeunes tués ainsi que le blessé proviennent d'Adelboden (BE), ont communiqué les autorités de la station de l'Oberland bernois. Le blessé a été emmené à l'hôpital en hélicoptère.

Selon la compagnie et les médias suédois, le minibus aurait dérivé vers la voie opposée dans un tournant et percuté le poids lourd qui transportait du minerai de fer. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, avec notamment de forts vents, toujours selon les médias.

Le lieu du drame est une «véritable courbe de la mort», ont indiqué des habitants de la région à Aftonbladet. D'après eux, d'autres accidents se sont produits au même endroit, quelques heures auparavant. L'administration suédoise des transports prévoit de le rendre plus sûr après l'accident de samedi, selon SVT.

«Sur le chemin du retour»

Selon 20 Minuten, les victimes étaient âgées de 20 à 30 ans. Ils étaient sur le chemin du retour. Le groupe s'était rendu dans le nord du pays pour admirer les aurores boréales.

«Les familles sont prévenues, mais l'identification formelle des victimes est toujours en cours», a déclaré une porte-parole de la police, Maria Jakobsson. L'audition du chauffeur du poids-lourd et du suisse survivant devraient permettre d'en savoir plus sur les circonstances du drame, mais les conditions de circulation au moment de l’accident étaient difficiles. «La chaussée était verglacée, il faisait noir et un vent tempétueux soufflait», a précisé l'attachée de presse.

Le Département fédéral des affaires étrangères confirme l'accident et le bilan. Selon la porte-parole du département, Noémie Charton, «le conseiller fédéral Ignazio Cassis a été informé et exprime sa profonde sympathie aux proches des victimes et des blessés au nom du Conseil fédéral».

Le centre consulaire régional a envoyé une collaboratrice dans la région, a indiqué dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il confirmait des informations de 20minuten.ch et blick.ch.

Au nom du Conseil fédéral, le chef du DFAE Ignazio Cassis a exprimé ses condoléances aux proches des victimes. La région de Kiruna accueille de nombreux touristes. Ils viennent admirer une nature intacte et des aurores boréales. (ats/cbx/TDG)