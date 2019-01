Six jeunes Suisses perdent la vie dans un accident

Un minibus transportant sept Suisses est entré en collision avec un camion, dans le nord de la Suède, dans la nuit de samedi à dimanche, selon Aftonbladet. Six d'entre eux sont décédés et un autre a été transféré à l'hôpital.

L'accident s'est produit peu avant 2 heures sur une route de campagne au sud-est de Kiruna, une ville située au nord du cercle polaire. Le conducteur du camion est en état de choc, a indiqué son employeur, une société minière.

Le lieu du drame est une «véritable courbe de la mort», ont indiqué des habitants de la région à Aftonbladet. D'après eux, d'autres accidents se sont produits au même endroit, quelques heures auparavant.

«Sur le chemin du retour»

Selon 20 Minuten, les victimes étaient âgées de 20 à 30 ans. La plupart viennent de l'Oberland bernois et étaient sur le chemin du retour.

Le Département fédéral des affaires étrangères confirme l'accident et le bilan. Selon la porte-parole du département, Noémie Charton, «le conseiller fédéral Ignazio Cassis a été informé et exprime sa profonde sympathie aux proches des victimes et des blessés au nom du Conseil fédéral».

Le centre consulaire régional a envoyé une collaboratrice dans la région, a précisé le DFAE. (ats/cbx/nxp)