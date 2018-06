Sion 2026: les Valaisans disent «non»

Les Valaisans ne veulent pas des JO d'hiver 2026. Ils ont refusé à une majorité de 53,98% le crédit de 100 millions de francs qui devait financer les infrastructures et la sécurité dans leur canton.

Le crédit a été rejeté par 71'579 votants, alors que 61'019 l'ont accepté. La participation a atteint 62,6%. A Sion, ville hôte, l'objet a été refusé par 60,9% du corps électoral.

53.98% des votants refusent le soutien financier prévu par le canton pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver Sion 2026. Le Conseil d’Etat prend acte de ce résultat et retire par conséquent la participation du canton du Valais au projet. https://t.co/bWbX2zSRBE pic.twitter.com/OalTEPIJE3 — Chancellerie - IVS (@CantonduValais) June 10, 2018

Le scrutin montre des divergences d'opinion, entre la plaine et la montagne d'une part, entre le haut et le bas du canton d'autre part. La plupart des communes de plaine ont refusé la candidature. Toutes les villes rejettent l'objet à une majorité de plus de 55%, à l'exception de Viège qui refuse à 51%.

Ce sera non aux JO... Personne n'a démérité. Mais le modèle de financement des jeux est inique. Le comité Sion 2026 n'y peut rien. Les coûts aux collectivités publiques et les bénéfices au CIO... c'est du vol. Pas étonnant qu'on peine à convaincre les votant-e-s... #sion2026 — Christian Levrat (@ChristianLevrat) June 10, 2018

Le Haut-Valais accepte la candidature à une courte majorité de 51%. Mais elle est refusée dans le Valais francophone. Dans le Valais central, entre Sierre et Martigny, le rejet est de près de 54%. Il est encore plus marqué dans le Bas-Valais avec un taux de refus de 58%.

Bon ben le puck #Sion2026 a raté le but. Dommage mais respect pour le verdict des urnes. Et pour continuer à vivre la passion olympique, rendez-vous à @Tokyo2020 dans notre maison ????????! pic.twitter.com/lHUHHwPwmO — Nicolas Bideau (@NicolasBideau) June 10, 2018

Globalement, les communes de montagne se sont montrées plus favorables. A Crans-Montana, 57% des électeurs ont glissé un oui dans l'urne. Ils ont été 62% dans le même cas à Goms, 70% à Fiesch, 65% à Evolène, 62% à Veysonnaz, 57% à Bagnes, 66% à Saas Fee, 67% à Anniviers, 53% à Champéry, 65% à Loèche-les-Bains. Mais il y a quelques fausses notes dans ce concert. Zermatt a refusé à une majorité de 54%, Nendaz à 52%.

#Sion2026 - Toutes les communes valaisannes ont saisi leurs résultats. Le "non" s'élève à 53,98% (71'579 voix), contre 46,02% (61'019 voix) de "oui". La participation valaisanne s'est élevée à 62,6%. https://t.co/jj4fhXicWF pic.twitter.com/4uom00eHm5 — RTSinfolive (@RTSinfolive) June 10, 2018

Après le rejet de la candidature suisse, il reste encore six villes candidates pour les JO-2026 dont Stockholm, Calgary et Graz. La ville hôte sera désignée en septembre 2019.

Berne referme son dossier olympique

Le canton de Berne doit prendre la mesure du «non» des Valaisans à Sion 2026 dimanche. Il interrompt immédiatement ses travaux de préparation pour les Jeux d'hiver, a indiqué la direction de l'économie publique.

Après le non du @CantonduValais à #Sion2026, le canton de Berne interrompt les travaux en lien avec la candidature aux #JO https://t.co/yNG7qcVCdf — Canton de Berne (@cantondeberne) June 10, 2018

Les tournois de hockey sur glace auraient dû se dérouler à Berne et à Bienne, le combiné nordique et le saut à ski à Kandersteg. Les habitants de la station bernoise avaient d'ailleurs très largement voté vendredi soir en faveur d'un crédit de 1,2 million de francs, une somme qui devait surtout servir à prolonger la route d'accès au tremplin de saut à ski. Cette décision perd toute validité.

La votation populaire cantonale sur le crédit pour les JO était prévue pour février 2019. Le dossier devait être saisi par le gouvernement bernois en juin encore. Les coûts de sécurité avaient suscité la controverse dans le canton, notamment quant à savoir si le crédit de 10 millions initialement planifié suffirait ou non. (ats/nxp)