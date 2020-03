Simonetta Sommaruga rend hommage aux soignants

Dans un discours télévisé, Simonetta Sommaruga a souligné que la protection de la population revêt la plus haute priorité pour les autorités cantonales et fédérales. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les dernières mesures prises vendredi par le Conseil fédéral face au Covid-19, interdisant tout rassemblement supérieur à 1000 personnes.

La présidente de la Confédération a aussi adressé une pensée aux quelque deux millions de personnes en Suisse souffrant déjà depuis longtemps d'une maladie chronique. Leur maladie n'est pas toujours visible, d'où l'importance d'y être attentifs.

Simonetta Sommaruga n'a pas oublié tous les soignants, professionnels ou proches aidants. «Il est important que nous soyons conscients que beaucoup de personnes affrontent avec courage et assurance une telle situation», a-t-elle dit.

Maladies rares

La Ligue suisse contre le cancer saisit elle aussi l'occasion de la Journée des malades pour rendre attentif la population aux personnes atteintes de cette maladie parfois encore taboue. Il est essentiel, selon la Ligue, que les personnes souffrant du cancer puissent autant que possible rester intégrées dans la société et actives socialement.

Par ailleurs, c'était samedi la 10e Journée internationale des maladies rares. ProRaris, l'alliance suisse des associations de patients atteints d'une maladie rare, et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont organisé une journée d'information et de débats qui a également été l'occasion de célébrer les 10 ans de l'association fondée aux HUG en 2010. Une maladie rare se définit comme une affection qui touche moins d'une personne sur 2000. Plus de 7000 maladies rares ont été identifiées à ce jour.

Bien que chacune d'entre elles n'affecte qu'un nombre limité de personnes, ces maladies prises dans leur ensemble concernent statistiquement 7,2% de la population en Suisse, soit quelque 600'000 personnes, dont 150'000 en Suisse romande. La grande majorité de ces maladies n'ont pas de traitement spécifique. (ats/nxp)