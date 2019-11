Seules 8% des Suissesses victimes portent plainte

Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, marque, en Suisse comme dans une cinquantaine de pays, le début de seize jours d’activisme pour mettre fin à la violence faites aux femmes. Amnesty International remettra à cette occasion, le 28 novembre, une pétition signée par 35 000 personnes à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, cheffe du Département de justice et police. Le texte demande une réforme du Code pénal en matière de violences sexuelles.

Définition obsolète

«La définition actuelle du viol est largement obsolète, souligne Nadia Boehlen, porte-parole d’Amnesty. Elle ne tient compte que des violences sexuelles exercées avec un moyen de coercition: violences, armes, menaces, pression psychique. Sans cela, même si la victime a clairement exprimé son refus, le droit actuel ne punit pas l’acte en tant que «viol» ou «contrainte sexuelle». C’est, à nouveau, une manière de mettre le projecteur sur le comportement de la victime plutôt que celui de l’agresseur.»

Sans compter que la notion de viol continue à ne reconnaître que les pénétrations vaginales. Résultat, seules 8% des femmes victimes portent plainte, dénonce Amnesty, qui se base sur une étude de GfS.bern. «Ce chiffre est un signal fort du manque de confiance envers la justice», poursuit Nadia Boehlen. C’est aussi une des raisons pour lesquelles la pétition demande également une meilleure formation de la chaîne judiciaire – policiers, avocats, magistrats – afin d’assurer une prise en charge adéquate des victimes.

Parole libérée

Dans le reste de la Suisse, les seize jours seront ainsi ponctués d’événements et débats. Il y a les campagnes visuelles: des monuments tels que le Jet d’eau de Genève, la cathédrale de Berne ou encore les chutes du Rhin ont été teintés d’orange – couleur du mouvement 16 Jours – et le resteront jusqu’au 10 décembre. À Berne, le collectif féministe CFD a tenu à aborder la question des violences faites aux femmes âgées. La Ville de Lausanne a pour sa part annoncé le lancement d’une application mobile permettant aux victimes et témoins de harcèlement de rue de signaler les faits directement aux autorités. Le Canton de Genève a quant à lui publié les chiffres 2018 des infractions pénales pour violences domestiques, en augmentation de 31% par rapport à 2017.

Le vent serait-il en train de tourner? «Depuis l’affaire Weinstein, il y a une véritable prise de conscience, même si ce ne sont que les prémices, commente Nadia Boehlen. Toutes les statistiques, qu’il s’agisse des violences physiques, sexuelles ou d’inégalité salariale, démontrent qu’il y a encore énormément de travail.»