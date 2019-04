Serrage de vis sur le démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique, ces doux moments de l’existence où l’on se fait raccrocher au nez après avoir exprimé son désintérêt, voire mécontentement. La population suisse pourrait être un peu soulagée de cet enquiquinement fréquent. Ce lundi, la Commission de la santé du Conseil des États décidera de durcir et de limiter, ou non, les conditions du démarchage téléphonique pour les assurances de base et – surtout – complémentaires. La commission du National a déjà donné son feu vert.

Depuis 2016, la plupart des assureurs se sont fixé des règles dans un accord de branche. La faîtière des assurances SantéSuisse veut désormais que ces mesures soient soumises à une réglementation légale. Exigence la plus prégnante: la prospection téléphonique «à froid», c’est-à-dire de personnes qui n’auraient pas donné leur accord préalable, serait interdite. Call centers et courtiers se verraient également mieux encadrés et soumis à des normes de qualité: formations et formations continues obligatoires, PV des entretiens avec les clients ou encore transparence, notamment en ce qui concerne leurs employeurs.

«À l’heure actuelle, il arrive que des call centers de l’étranger fixent des rendez-vous, puis les vendent sur des plateformes internet à des courtiers», déplore Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse. Les commissions seraient limitées, tant pour les contrats d’assurance de base que les complémentaires. Alors que les commissions touchant à l’assurance de base sont limitées à 50 francs dans l’accord de SantéSuisse, celles des complémentaires varient aujourd’hui entre quelques centaines de francs à plus de 1000 francs.

Et pour qui ne respecte pas les règles, une amende salée: 100'000 francs pour l’assurance de base, 500'000 pour les complémentaires. «Le but est évidemment dissuasif, commente Christophe Kaempf. Toutes ces pratiques ternissent l’image des assureurs.» (TDG)