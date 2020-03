Sept cantons désormais en état de nécessité

En attendant une décision du Conseil fédéral sur le confinement, sept cantons appliquent déjà l'état d'urgence et ferment les établissements publics. Cinq autres ont demandé l'aide de l'armée. Pendant ce temps, l'épidémie continue de se propager à grande vitesse.

Le nombre de décès a grimpé à 15 lundi avec un premier décès dans le canton de Zurich. Les cas annoncés par l'Office fédéral de la santé publique ont fait un bond de 800 en l'espace d'un jour ce week-end.

Le Valais et le Genève ont annoncé lundi fermer leurs commerces lundi dès 18h00, sauf ceux fournissant des services essentiels. Le Tessin, Neuchâtel, le Jura, Bâle-Campagne et les Grisons les avaient précédés ce week-end.

Liberté de réunion restreinte à Genève

Concrètement, les commerces fermeront lundi dès 18 heures à Genève. Resteront ouverts les commerces alimentaires, les pharmacies, les drogueries, les stations-service et les kiosques. Les marchés alimentaires seront autorisés.

Les restaurants et bars seront fermés dès 18 heures, jusqu'au 29 mars. Ils pourront offrir un service à l'emporter ou à domicile, dans le respect des distances sociales. Les hôtels resteront ouverts, tout comme les lieux d'hébergement d'urgence. En revanche, les cinémas, théâtres, centres sportifs et tout autre lieu de loisirs seront fermés. La prostitution est interdite.

Premier canton à le faire, Genève va aussi restreindre la liberté de réunion. Les manifestations et rassemblements publics ou privés, à l'intérieur ou en extérieur de plus de cinq personnes sont interdits. Le personnel de l'administration dont l'activité n'est pas essentielle est libéré de son obligation de travailler.

Le Valais aussi

Le canton du Valais prend lui aussi des mesures supplémentaires pour lutter contre le coronavirus. Décrétant l'état de situation extraordinaire, le Conseil d'Etat annonce lundi la fermeture de tous les établissements publics ne fournissant pas de services essentiels. Le Valais fera payer une amende aux personnes qui ne respecteront pas les nouvelles règles.

Concrètement, tous les restaurants, bars, cantines et la majorité des commerces seront fermés dès lundi 18h30. Unique exception: les magasins qui vendent des produits alimentaires et/ou de premières nécessité resteront accessibles à la population.

Les manifestations et rassemblements publics et privés sont désormais interdits. Les cours publics et privés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, de même que les activités liées aux services personnels. Les hôtels du canton fermeront, eux, à partir de mardi soir.

En matière religieuse, les cultes de toutes les religions sont désormais prohibés. Les enterrements ne pourront avoir lieu que dans la stricte intimité et ce en tenant compte des normes d?hygiène en vigueur (distance sociale appropriée).

Armée en soutien

Cinq cantons ont jusqu'ici demandé le soutien de l'armée pour lutter contre le coronavirus.

Quelque 300 membres du bataillon hôpital 5 de l'armée étaient lundi à disposition des cantons pour lutter contre le coronavirus. Le Tessin, les Grisons, les deux Bâle, et la Thurgovie avaient émis des demandes d'aide lundi matin, a indiqué le porte-parole de l'armée Daniel Reist, interrogé par Keystone-ATS. La situation évolue de minute en minute.

Réserves de guerre pas nécessaires

Coop, Migros, Aldi, Spar, Denner, Manor et Volg prient leurs clients, dont certains ont pillé leurs filiales en fin de semaine dernière, de renoncer à se relancer dans la constitution de réserve de guerre. Ils répètent que l'approvisionnement du pays est assuré de façon durable. Ils précisent travailler en étroite collaboration avec les autorités fédérales et les fournisseurs. (ats/nxp)