Schwarzy et l’Uni de Zurich au secours de la planète

Mister Univers, héros vêtu de peaux de bêtes, cyborg torturé, gouverneur de la Californie: Arnold Schwarzenegger n’est jamais là où on l’attend. Preuve en est ce communiqué envoyé lundi par l’Université de Zurich, annonçant la création avec Schwarzy du «Green Economy and Finance Initiative» pour lutter contre le réchauffement climatique. Plus précisément, cette alliance musclée regroupe deux organisations fondées par l’Autrichien, l’«USC Schwarzenegger Institute» et «Regions of Climate Action R20».

«C’est fantastique, commente l’acteur de 71 ans, cité dans le communiqué. «Les trois organisations travailleront ensemble pour accélérer la transition vers une énergie durable et propre et rendre le monde plus sûr et plus sain pour tous ses citoyens. La combinaison de la recherche universitaire, d’initiatives de financement vert et d’un leadership international me permet de croire que nous pouvons atteindre les objectifs ambitieux fixés par les accords de Paris». Les nouveaux partenaires rappellent que pour atteindre ces objectifs, 90 à 100 milliards de dollars seront nécessaires dans les 15 prochaines années, dont un déficit estimé à 2,5 milliards. Des soutiens privés sont donc indispensables. La «Green Economy and Finance Initiative» a ainsi pour ambition de devenir le leader mondial des pratiques de finance verte.

Pourquoi venir jusqu’en Suisse? Selon l’Université de Zurich, notre pays, où de nombreuses banques ont déjà lancé des initiatives en faveur du climat et du développement durable, présente une zone-test idéale. «Avec des méthodes transparentes, l’UZH fournira des mesures et des analyses puissantes permettant d’évaluer à la fois les risques et les impacts climatiques des portefeuilles financiers», assure l’institution. Mais le lien entre l’ex-gouverneur de Californie et la Suisse est un peu plus fort qu’il n’y paraît. L’annonce du partenariat est accompagnée d’un selfie souriant de la star et de l’un des vice-recteurs de l’Université de Zurich, un certain Christian… Schwarzenegger, qui n’est autre qu’un cousin éloigné du «Gouvernator» (le père de Christian est un cousin d’Arnold, pour être précis). «Il est temps de joindre nos forces», conclut Christian Schwarzenegger.

L’UZH souhaite également contribuer à l’ancrage de la finance durable dans la société en créant un nouveau Master d’études avancées en finance durable destiné, entre autres, à la formation de futurs spécialistes dans ce domaine. (TDG)