Saas Fee se mobilise pour sauver un bisse

Laissée à l'abandon depuis un demi-siècle, une conduite d'eau a retenu l'attention de l'association «zämo fer Saas Fee» (Ensemble pour Saas Fee). Le groupement d'intérêt a mis en place un projet de revitalisation pour restaurer le bisse et sensibiliser la population et les visiteurs à la problématique de l'eau, communique ce mardi l'office du tourisme de la vallée de Saas.

L'association a lancé une opération de financement participatif sur internet. Il est possible d'y participer par le versement d'une somme d'argent, mais aussi en donnant du temps. Les initiateurs ont prévu des dons sous forme de travail bénévole auquel le donateur peut souscrire. Il s'engage alors à venir manier la pelle ou la pioche durant un nombre d'heures de son choix lors des travaux de remise en état.

Les initiateurs espèrent réunir 400'000 francs d'ici le 24 février. La limite minimale de financement est fixée à 280'000 francs, montant à partir duquel les donateurs devront honorer leur promesse. L'association souhaite assainir le bisse et le chemin de randonnée attenant long de 1300 mètres au printemps 2019. Une année plus tard doivent suivre des travaux nécessaires à la remise en eau de la conduite et à la pose de panneaux informatifs le long du chemin.

(ats/nxp)