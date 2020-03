Ruée sur les médicaments testés contre le virus

Des malades et des médecins ont fait part de leurs préoccupations quant à l’approvisionnement en Kaletra et en Plaquenil. Le Kaletra est un antiviral utilisé contre le VIH et le Plaquenil (hydroxychloroquine) est un antiparasitaire utilisé à la base contre le paludisme. Ces deux médicaments font partie des thérapies testées en ce moment sur les patients Covid-19 graves (notre édition du 19mars). Leur efficacité n’est pas prouvée à ce stade. Des études cliniques sont en cours.

Le fabricant Sanofi Suisse confirme une hausse de la demande de Plaquenil d’environ 30% dernièrement. Elle provient majoritairement des grossistes mais, «depuis le début du mois de mars, également des hôpitaux». Rappelons que le CHUV administre de l’hydroxychloroquine en ce moment à certains malades du Covid-19. Il ne serait pas le seul hôpital suisse dans ce cas. Sanofi assure qu’il «n’y a pas, à ce jour, de risque de rupture de stock. Nous procédons à un contingentement sur tous nos produits et allouons les quantités afin de servir tous nos clients».

PharmaFocus, grossiste pour les pharmacies indépendantes, est en rupture de stock. «On reçoit des petits contingents, a priori la semaine prochaine, dit le coprésident Marco Lardi. Mais c’est largement moins que ce qui est demandé sur le marché.» Sanofi dit vouloir augmenter progressivement sa capacité de production pour répondre à la demande.

Lire aussi: En première ligne face au virus, les pharmacies s’organisent pour résister

Pourquoi cette hausse? «Je pense que des pharmaciens ont fait des stocks de Plaquenil pour leurs patients qui le prennent quotidiennement, sentant arriver une utilisation élargie», réagit Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie. Les patients réguliers qui en ont besoin, par exemple pour une maladie auto-immune, ont certainement pris leurs précautions et fait des réserves après avoir entendu les médias parler de son potentiel effet anti-Covid-19. Ou ils achètent plusieurs boîtes pour éviter de sortir trop souvent à la pharmacie… Les hôpitaux passent aussi des commandes, on l’a dit.

Lire aussi: De la chloroquine contre le virus? Vaud tente déjà, Genève pas encore

Rappelons qu’il ne sert à rien, pour le citoyen lambda, de se ruer sur le Plaquenil, de toute façon prescrit sur ordonnance. Ses effets peuvent être toxiques et il n’y a aucune preuve de son efficacité contre le coronavirus.

La demande est forte aussi pour le Kaletra, antiviral utilisé contre le VIH. Les grossistes ne peuvent plus le commander directement, rapporte Marco Lardi. Ils doivent passer commande directement au fabricant, AbbVie. «C’est une stratégie de la maison (ndlr: AbbVie), indique Marco Lardi. L’industrie a pris des précautions avec ce produit et je trouve que cela suit une certaine logique. Cela lui permet de contrôler plus étroitement les stocks, éviter que les gens fassent des réserves et que le médicament manque pour ceux qui ont en vraiment besoin.»