Roger Köppel retire sa candidature

Le Matin Dimanche Roger Köppel (UDC/ZH) et Magdalena Martullo Blocher (UDC/GR), les deux figures les plus fortes de l’UDC, tirent leurs dernières cartouches dans une campagne électorale où l’adversité est maximale. Plus...

ABO+ Florent Quiquerez & Lise Bailat. 05.10.2019