Retrouvée morte et ligotée dans un marais

Un promeneur a fait une macabre découverte mercredi vers 17h dans les roseaux des berges de Cheyres, dans la Broye fribourgeoise. Aux abords d'une cabane de pêcheurs, à une centaine de mètres du restaurant bien connu des locaux La Lagune, la Genevoise de 19 ans portée disparue depuis le 22 novembre a été retrouvée, selon nos informations, les membres entravés. Il ne fait aucun doute que la malheureuse a été assassinée.

Selon la police fribourgeoise, le décès remonte à plusieurs semaines. Les premières investigations ont rapidement mené les enquêteurs vers une piste «sérieuse» et l'arrestation d'un suspect de 21 ans habitant dans la région. L'homme n'a pas encore été reconnu comme l'auteur du méfait, mais les «suspicions sont fortes».

Les deux personnes se connaissaient. Une dispute entre jeunes amoureux qui aurait mal tourné? La police ne peut confirmer que les deux personnes vivaient une relation de couple, ni qu'une agression sexuelle aurait été commise. Une vaste recherche avait été lancée en Suisse et en France pour retrouver la jeune femme à l'annonce de sa disparition.

Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pour homicide et a placé l’auteur présumé en détention préventive.

«Des connaissances la cherchaient»



Au vu du degré de décomposition avancé du corps, il a fallu plusieurs heures pour identifier la victime et faire le lien avec la personne disparue. La police a été aidée par un avis de disparition placardé par des particuliers dans un commerce du village et au bancomat voisin, ce qui laisse apparaître que des proches soupçonnaient sa présence dans la localité broyarde. «Un monsieur et un enfant sont venus nous demander de l'afficher», explique l'une des gérantes de l'alimentaire. La police fribourgeoise confirme et évoque «des connaissances, mais non des familiers».

Dans les nombreuses maisons et cabanons du bord du lac, on en sait très peu. Les quelque personnes interrogées ont bien noté la présence massive de la police et la signalisation de circonstance, sans qu'elles en sachent beaucoup plus. «J'ai cru que c'était en lien avec les risques d'accident liés au fort vent, ce n'est que ce matin (ndlr: samedi) que j'ai fait le lien», lance cet ornithologue habitué des lieux.

«Ce soir-là, je baladais mon chien comme d'habitude mais on m'a stoppée avant que j'arrive sur les berges», explique cette habitante alémanique qui vit là à l'année, en indiquant le chemin qui mène au lieu de la découverte du corps et les banderoles de la police scientifique. «Comme chez d'autres, la police est venue toquer à ma porte, pour savoir si j'avais constaté quelque chose d'anormal ce soir-là», indique cette autre mère de famille.

Selon Déhlhia Goudin, patronne du bistrot du village La Grappe, les discussions et spéculations vont bon train. «Beaucoup se disent soulagés de ne pas être celui ou celle qui l'a découverte. Apprendre que les personnes se connaissaient a aussi rassuré certains qui commençaient à redouter de croiser un maniaque lors de leurs balades au bord du lac.» (TDG)