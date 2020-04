Retourner en classe est «une mauvaise idée»

Le verdict ne souffre d’aucune discussion. Selon un sondage qui a rassemblé plus de 10'000 personnes en quelques heures sur nos plateformes en ligne, la réouverture de l’école obligatoire le 11 mai prochain ne séduit pas. On savait le sujet explosif depuis l’annonce du Conseil fédéral jeudi dernier, cela se confirme. Dans la foulée, enseignants, parents d’élèves, politiques et scientifiques débattent de cette question avec l’impression de naviguer à vue et ce flou ne rassure pas.

Lire aussi: Ne craignons pas la rentrée des classes

Dans le détail, 58% des sondés pensent que ce n’est pas une bonne idée de rouvrir les classes. Ce qui inquiète le plus les sondés quand on évoque l’idée de reprendre l’école obligatoire, c’est la difficulté à respecter les règles d’hygiène (52%) et les déplacements du domicile à l’école (23,7%). La question d’une réorganisation familiale vient en troisième position avec 14,6%.

«Ces chiffres montrent une crainte très présente au sein de la population» Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands

«Ces chiffres ne m’étonnent pas», commente Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands. Pour lui, ce sondage ainsi que la pétition «Non à l’ouverture des écoles obligatoires», qui a récolté 15'000 signatures en cinq jours, montrent une crainte très présente au sein de la population romande.»

Jaques Bouvier, du comité de la Fédération des associations de parents d’élèves de la Suisse romande et du Tessin, abonde dans ce sens: «Avec cette question, on touche aux tripes. La vérité, c’est que certains parents ne savent plus à quel saint se vouer.» Le Conseil fédéral espérait gagner la confiance des parents mais, pour l’instant, cela ne semble pas être le cas.

Une décision «politique»

Face à cette inquiétude, Monika Maire-Hefti, vice-présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l’Instruction publique, se veut tout de même rassurante: «C’est une photographie d’aujourd’hui. Si on pose la question dans une semaine, une fois que le déconfinement aura commencé et que tous les cantons auront présenté un concept de protection adapté, cette inquiétude va diminuer.» À ce stade en tout cas, plus de la moitié des personnes qui ont répondu à notre sondage se trouvent dans une situation d’incertitude. Ceux qui ne souhaitent pas une réouverture des classes sont nombreux à douter des intentions du Conseil fédéral et à dénoncer «une décision politique pour permettre de renvoyer les parents au travail».

«Si on pose la question dans une semaine, cette inquiétude va diminuer» Monika Maire-Hefti, vice-présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l’Instruction publique

Sur ce point, Monika Maire-Hefti concède «une pression très forte de la part de l’économie, encore plus du côté alémanique.» Aux yeux des sondés, tout cela paraît précipité et irréfléchi d’un point de vue sanitaire. «L’idée que nous sommes prêts pour la réouverture est ridicule», écrit un internaute. Avec, en ligne de mire, une question qui devient centrale: comment assurer la distance sociale? En effet, comme le rappelle la conseillère d’État neuchâteloise, «le Conseil fédéral ne s’est pas exprimé sur les conditions d’accompagnement. Alors, en attendant des précisions, tous les cantons cherchent à trouver des solutions ensemble.»

Ceux qui se disent favorables à un retour en classe le sont surtout parce qu’ils ne voient pas la situation évoluer rapidement. En clair, on pense que la situation ne sera pas meilleure en juin, ni même le 24 août, à la prochaine rentrée scolaire. «Après sept semaines d’absence, le moment est venu pour les élèves de reprendre la formation plus stimulante en classe et d’avoir des échanges avec leurs camarades», estime un internaute. Nombreux sont aussi les parents à penser que le remède pourrait faire plus de mal que le virus. On craint ainsi «des effets psychologiques du confinement sur les enfants.»

Le cœur l’emporte

D’autres appellent par cette décision à «rassurer les enfants et leur montrer que la vie continue, que l’homme est capable de s’adapter à toutes situations». D’accord, mais à quel prix, demande l’autre camp? Et de s’écharper sur la contagiosité des enfants avec la désagréable impression de voir les leurs servir de tests. Jacques Bouvier observe quotidiennement ce sentiment chez les parents. «Beaucoup cherchent à s’informer par tous les moyens et il en ressort parfois une grande salade. Si vous êtes de nature inquiète, le cœur l’emporte sur la raison et vous préférez garder vos enfants à la maison.»