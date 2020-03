Réseau Swisscom débordé par le coronavirus

Une partie des clients du réseau fixe et mobile de Swisscom a vu ses communications interrompues lundi. En cause, le recours au télétravail qui a surchargé le système dès 09h00. L'opérateur va augmenter ses capacités.

Swisscom a enregistré trois fois plus d'appels que d'ordinaire sur son réseau mobile, a indiqué le groupe à Keystone-ATS, revenant sur une information de Nau.ch. Les volumes ont aussi massivement crûs. Certains clients privés et commerciaux n'ont plus pu téléphoner normalement.

Les collaborateurs de Swisscom surveillent attentivement les réseaux et prennent des mesures si nécessaire. La situation étant difficilement prévisible, une surcharge ponctuelle du réseau n'est cependant pas exclue, selon le géant bleu.

Goulets d'étranglement

Le trafic de données sur Internet peut également s'interrompre, notamment lorsque les entreprises ne sont pas équipées pour obtenir un accès accru à Internet. Cela peut entraîner des goulets d'étranglement.

Swisscom mettra plus de bande passante à la disposition des clients qui le demandent, s'ils en ont les capacités. Le géant bleu accordera toutefois la priorité aux entreprises qui fournissent un service essentiel au niveau national.

Swisscom part actuellement du principe que malgré l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent à domicile, l'infrastructure du réseau de données dispose encore d'une capacité suffisante.

Le télétravail ne nécessite pas autant de ressources que le streaming TV ou Netflix, par exemple. La semaine dernière, le trafic de données s'est situé à moins de 10% de la charge totale du réseau. (ats/nxp)