Réduction des disparités hommes-femmes possible

Les écarts entre hommes et femmes restent un défi en matière d'égalité, de développement durable et d'économie globale. Des décisions d'investissement personnel à long terme peuvent toutefois contribuer à réduire les disparités entre les sexes, estime UBS.

Les femmes ont traditionnellement moins le goût du risque et leur confiance dans leurs décisions de placement est tendanciellement moins marquée que les hommes, selon une étude d'UBS diffusée lundi. Or, les études montrent que les femmes disposent de connaissances financières importantes et sont plus disciplinées en la matière.

Un goût du risque moindre signifie souvent une incapacité à réaliser un rendement nécessaire à long terme. Or, augmenter la confiance en soi sur les questions financières peut aussi aider à préserver son niveau de vie avec l'âge, juge le numéro un bancaire suisse.

Esquissant la situation économique des femmes, UBS souligne notamment que ces dernières disposent en moyenne de clairement moins de ressources financières. Les pauses dans la vie professionnelle et le besoin de davantage de flexibilité au travail rendent plus difficile la constitution d'un capital.

Risque et retour sur investissement

Pour une femme de 85 ans, une différence de salaire de 10% amène à une fortune inférieure de 38% à celle d'un homme du même âge. Ce taux monte à 43% en prenant en compte une courte interruption d'activité professionnelle, calcule UBS. De plus, travailler à temps partiel constitue un désavantage tant pour l'évolution professionnelle que pour la constitution de matrimoine.

Compte tenu de leur espérance de vie plus élevée, il est aussi plus difficile pour les femmes de conserver leur niveau de vie à la retraite, car leurs ressources financières doivent être utilisées plus longtemps.

UBS met ainsi en avant trois solutions qui permettraient de réduire l'impact de l'écart de rémunération entre les sexes et de l'espérance de vie plus longue sur le patrimoine financier des femmes.

La prise en compte des circonstances individuelles incluant les objectifs financiers, de même que le choix de portefeuilles maximisant la probabilité d'atteindre ces objectifs font partie des moyens possibles pour réduire ces écarts. De plus, une meilleure présentation de la relation entre le risque et le retour sur investissement permettrait de diminuer l'aversion au risque, conclut ainsi UBS. (ats/nxp)