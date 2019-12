Recours au TF contre le 2e tour au Conseil des Etats

L'avocat et politicien démocrate-chrétien Gianluca Padlina fait recours auprès du Tribunal fédéral contre le résultat du second tour de l'élection au Conseil des Etats au Tessin. Selon lui, certaines enveloppes d'électeurs de l'étranger sont arrivées trop tard.

Au moins dix jours avant

Gianluca Padlina, également conseiller communal à Mendrisio, a confirmé mardi à Keystone-ATS cette information du Blick. Selon le quotidien alémanique, l'avocat tessinois a déposé lundi ce recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation et la répétition du deuxième tour du scrutin qui a vu la socialiste Marina Carobbio battre le PDC Filippo Lombardi pour 46 voix.

Selon Gianluca Padlina, des citoyens tessinois vivant à l'étranger l'ont contacté et se sont plaints de ne pas avoir reçu à temps le matériel électoral pour le deuxième tour. Certains ne l'ont reçu que le 15 novembre, alors que le scrutin s'est déroulé le 17 novembre. Or la loi stipule que les enveloppes de vote doivent parvenir aux électeurs au moins dix jours avant le second tour.

Vérifier l'affranchissement

Pour l'avocat tessinois, il est nécessaire de vérifier si le matériel de vote a dans certains cas été envoyé trop tardivement ou avec un mauvais affranchissement. Selon lui, au moins 186 enveloppes d'électeurs de l'étranger sont arrivées après le 17 novembre. Gianluca Padlina dit avoir connaissance d'au moins deux municipalités ayant utilisé le courrier B pour envoyer les documents électoraux. La loi exige que ceux-ci soient expédiés en courrier A.

Gianluca Padlina avait déjà fait recours dès le mois de novembre contre ce 2e tour auprès du Tribunal administratif tessinois. Jusqu'à présent, le gouvernement est parti de l'idée que toutes les communes du canton avaient bien envoyé les documents avant la date limite.

Recul de la participation

Selon l'avocat, le fait que le taux de participation des tessinois de l'étranger ait chuté de 27% au deuxième tour du scrutin - ce que lui aurait confirmé le gouvernement tessinois - plaide également pour la thèse d'un problème lors de l'envoi du matériel électoral. Cela est «extrêmement bizarre», dit-il à Keystone-ATS.

Au 2e tour le 17 novembre, les sénateurs PDC et PLR tessinois ont été éjectés du Conseil des Etats, remplacés par Marco Chiesa (UDC) et Marina Carobbio (PS). Le PDC Filippo Lombardi siégeait depuis 20 ans à la Chambre des cantons. (ats/nxp)