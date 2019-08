Record de fréquentation pour l'édition 2019

La Fête des Vignerons 2019 se termine ce dimanche 11 août 2019 sur un bilan artistique et populaire fantastique. La ville de Vevey a accueilli plus d’un million de visiteurs et les 20 représentations officielles du spectacle de Daniele Finzi Pasca ont attiré quelques 375'000 spectateurs, faisant de la Fête des Vignerons 2019 l’édition la plus fréquentée sur les 12 éditions de la Fête depuis 1797.

Elle était attendue depuis l’été 1999 ! Annoncée par la Confrérie des Vignerons en 2010, la Fête des Vignerons 2019 s’est déroulée du 18 juillet au 11 août à Vevey dans l’arène construite pour l’occasion sur la Grande-Place de Vevey.

Ouverte à Vevey le 18 juillet avec la Première du spectacle, elle a couronné Roi Jean-Daniel Berthet d’Epesses et remis une médaille d’or pour la première fois à une vigneronne, Corinne Buttet de Chardonne.

Le spectacle conçu et mis en scène par Daniele Finzi Pasca a rencontré un succès fantastique. Sa réussite artistique, sa pertinence contemporaine, son message poétique et social centré sur le lien entre l’homme et la nature, sa féerie enfantine et ludique, sa puissance émotionnelle et ses prouesses technologiques ont été saluées autant par les médias suisses que les journalistes accourus en grand nombre du monde entier.

Spectacles du soir plébiscités

En 25 jours de festivités, plus d’un million de visiteurs se sont rendus à Vevey. Sur les vingt représentations prévues, plus une générale publique, dix-huit se sont tenues au jour et à l’heure prévue. Quatre ont été reportées ou interrompues pour des raisons de météo.

355’000 billets (+ 20'000 invitations lors des 2 répétitions générales) sur les 420'000 disponibles ont été vendus, ce qui fait de la Fête des Vignerons 2019, 12e édition depuis 1797, l’édition la plus fréquentée de toute l’histoire de la Fête.

Les spectacles du soir ont été plébiscités et affichent un taux de remplissage de 94%, bien au-delà de nos espérances. Les spectacles de jour, conçus pour permettre aux visiteurs de toute la Suisse d'assister au spectacle, affichent un taux de remplissage de 72,5%, en-deça de nos souhaits. Près de 400'000 téléspectateurs ont par ailleurs assisté à l’événement lors de sa diffusion sur les écrans de la SSR dans toute la Suisse.

La Journée de la Confédération, le 1er août, a attiré à elle seule 100’000 personnes, ce qui en fait la journée la plus fréquentée de la Fête. Les autres journées les plus fréquentées ont été la Journée du Canton de Vaud (90'000 personnes), samedi 3 août (85'000 visiteurs), et la Journée du Canton de Friboug (60'000).

Objectifs atteints

A sus du spectacle, la Ville en Fête a transformé la ville en formidable festival culturel populaire à ciel ouvert. Elle a largement atteint ses objectifs en termes d’animation, de convivialité et de transmission de l’esprit de la Fête des Vignerons.

Les propositions des organisateurs ont remporté un franc succès, tant côté offres de restauration que côté animations. L’Espace Jeunesse, avec son original Chalet des Contes suisses, n’a pas désempli. 2'500 enfants ont effectué les activités proposées par le Passeport de Julie.

La Parade de Nuit, qui a clôt chaque journée, a émerveillé une moyenne de 3'000 spectateurs chaque soir. L’ensemble des restaurants de la Ville en Fête, tout comme les 15 Caveaux officiels, affichent leur satisfaction, malgré quelques journées pluvieuses.

« La magie collective s’est montrée opérante, se réjouit François Margot, Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons. Et les ingrédients qui ont donné tant de saveurs à cette célébration, fruits de la remarquable inspiration des auteurs de la Fête, ont été savourés par des spectateurs enthousiastes, subjugués par la qualité d’un spectacle porté par des acteurs-figurants amateurs dont le talent, à force d’un travail de répétition acharné, n’est pas loin de faire rougir de jalousie des professionnels ! C’est avec reconnaissance que je m’incline devant tant de joies partagées. »

Bonne collaboration entre les services

Frédéric Hohl, Directeur Exécutif, se dit « très satisfait » : «La fréquentation a battu les records dans les spectacles de soirées et dans la Ville en Fête, le spectacle nous laisse des souvenirs fantastiques, et le sentiment du sécurité discret et efficace d’une Ville en Fête accueillante et chaleureuse est relevé de tous ! ».

L’organisateur relève également la bonne collaboration avec la Ville de Vevey, les services de l’Etat de Vaud et tout particulièrement avec l’Etat-major de Conduite, ainsi qu’avec l’Association Sécurité Riviera (ASR).

«Nous avons vécu une 12e édition de tous les superlatifs, portée par un enthousiasme et une atmosphère extraordinaire, se réjouit Elina Leimgruber, Syndique de Vevey. Grâce à l'énergie incroyable des milliers de figurants de la région, mais grâce, aussi, à la population veveysanne qui a accueilli avec chaleur et bienveillance cet événement hors normes pour une ville de 20'000 habitants».

Couverture médiatique

Côté médias, les retours sont excellents sur le plan suisse autant qu’international. 1001 journalistes et photographes de presse ont été accrédités pour la période du 8 juillet au 11 août. 70 médias internationaux parmi les plus prescripteurs, représentants 17 pays, ont couvert la Fête.

Parmi les médias suisses accrédités, 60 % sont francophones, 31 % sont germanophones parmi les plus prescripteurs (SRF, NZZ, Schweizer Illustrierte, Blick, Tages-Anzeiger, Freiburg Nachrichten, Aargauer Zeitung, Südostschweiz, Thurgauer Zeitung, Telebasel, Walliser Bote, TeleZüri, Kanal 9, Schweizer Bauer), 5 % sont anglophones et 4 % sont italophones.

Important service de sécurité

La sécurité « à pas feutrés » a permis de maîtriser la sécurité et la mobilité de la plus grande manifestation de Suisse, dans le respect des valeurs et de l’esprit de la Fête des Vignerons. Avec plus d'un million de visiteurs, sur une période de près de 30 jours, les défis sécuritaires et de mobilité étaient colossaux.

Les différents partenaires du domaine Security & Safety (EMCC, polices, défense incendie et secours, sanitaires, protection civile et armée) sous la responsabilité du chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC) ont fourni plus de 17’200 jours hommes.

Les patrouilles pédestres ont parcouru 20’000 km. Avec quelque 600 à 800 femmes et hommes engagés quotidiennement, il s’agit d’un des engagements sécuritaires les plus importants réalisé à ce jour en Suisse.

Succès des transports publics

Dans le domaine de la mobilité, les mesures de planification et le dispositif mis en place ont atteint les objectifs au-delà des espérances. La mobilité via les transports publics a atteint une proportion de 70%. Les partenaires que sont CFF, MVR, MOB, CGN, VMCV et Car Postal ont fourni une prestation de grande qualité transportant près de 780’000 passagers.

Le chef de l’EMCC tient à souligner que ce sont la prestation d’ensemble et la rigueur d’exécution qui sont à l’origine de ce succès. Denis Froidevaux a insisté sur les trois mots clés qui caractérisent ce dispositif de sécurité moderne et progressiste : souple, léger, mobile.

Terrasses démontées

Une grande vente publique du mobilier de restauration, des décors et des accessoires de la Fête aura lieu le 29 septembre à Aigle. Des informations précises seront communiquées ultérieurement.

Le démontage des structures de l’arène et de la Ville en Fête débute dès lundi 12 août et se poursuivra jusqu’au 15 octobre. Tant les organisateurs de la Fête, la Ville de Vevey que l’ASR veilleront à ce qu’il se déroule dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour la population et les commerçants. Les Terrasses de la Confrérie seront elles démontées début novembre.

Les Terrasses restent d’ici là à disposition des restaurateurs et des commerçants, avec lesquels des discussions sont en cours, un programme d’animation pourrait y être développé.

(fdv2019nxp)