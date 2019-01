Rebecca Ruiz adoubée par les socialistes

Réunis samedi en congrès extraordinaire à Prilly (VD), les socialistes vaudois ont approuvé formellement la candidature de Rebecca Ruiz à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Elle a été désignée par un tonnerre d'applaudissements.

La conseillère nationale est l'unique candidate à la succession de Pierre-Yves Maillard lors de l'élection du 17 mars. Elle a dit sa volonté de «conserver la majorité de gauche conquise de haute lutte en 2011 et confirmée à deux reprises dans les urnes depuis».

Pour rappel, quatre autres candidats briguent le siège laissé vacant par Pierre-Yves Maillard, nommé à la tête de l'Union syndicale suisse: Axel Marion (PDC) , Pascal Dessauges (UDC), Jean-Michel Dolivo (Ensemble à Gauche) et Anaïs Timofte (POP).

A 37 ans en février, la socialiste Rebecca Ruiz veut remplacer Pierre-Yves Maillard au Conseil d'Etat vaudois. Elle conteste son statut de favorite de l'élection complémentaire, mais rogne les angles en parlant consensus et équilibres.

Presque parfaite, pourrait-on dire. Jeune, mère de deux enfants, dynamique, urbaine, bien entourée et très présente dans les médias, Rebecca Ruiz semble pour ainsi dire assurée d'accéder au Château cantonal lors du scrutin des 17 mars et 7 avril (1er et 2e tours).

Pas favorite

Une opinion qu'elle ne partage pas. Rebecca Ruiz ne se voit pas du tout favorite. Elle met en avant les risques d'une complémentaire, avec un électorat qui se mobilise peu à cette occasion, surtout s'il n'y a pas de votation fédérale ce jour-là. La messe n'est pas dite, loin de là, selon la candidate.

Fille d'immigrés espagnols acquis à la cause socialiste, la conseillère nationale rejoint le parti lausannois en 2003, avant de le présider de 2008 à 2013. Elle y fait la connaissance de son futur mari, Benoît Gaillard, qui lui succédera à la tête du PS lausannois jusqu'à l'année dernière. Conseiller en communication, il a quitté en juin l'équipe de la présidente du Conseil d'Etat, la socialiste Nuria Gorrite.

Ascension remarquée

Députée au Grand Conseil durant deux ans, Rebecca Ruiz remplace la Combière Josiane Aubert en juin 2014 au Conseil national. En octobre 2015, elle est brillamment élue à la Chambre du Peuple.

Criminologue de formation, Rebecca Ruiz figure parmi les socialistes qui osent parler des problèmes de sécurité. En présentant sa candidature au Conseil d'Etat devant la presse, elle s'est félicitée d'avoir contribué à changer la mentalité du parti sur ce sujet: «garantir la sécurité des citoyens, c'est une tâche fondamentale de l'Etat.»

Une politique efficace Mais quand on lui demande à brûle-pourpoint ce qui la touche plus personnellement, Rebecca Ruiz rechigne dans un premier temps à se livrer, puis donne un exemple. Ce qui est «génial», c'est le centre de recherche sur le cancer, le projet Agora à Lausanne. La lutte contre la maladie bien sûr, mais aussi cette volonté politique qui construit. Fédérer, réunir des scientifiques de nombreux horizons différents pour un combat commun, Rebecca Ruiz s'enthousiasme sur une telle thématique.

Equilibre et consensus

La conseillère nationale juge qu'elle pourrait reprendre le département mammouth que tenait Pierre-Yves Maillard: la santé et l'action sociale. Elle rappelle qu'elle préside la section romande de la Fédération suisse des patients et qu'elle siège à Berne à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique.

La candidate met en exergue le compromis: «respect des équilibres politiques, »recherche constante d'équilibres et d'arbitrages«, »dialogue et consensus à l'origine du succès vaudois«: ces formules sont revenues lors de sa présentation.

Bricolage malvenu

Dans ce ciel serein, les révélations du »Temps«, fin 2018, ont retenti comme un coup de tonnerre . Pour mener à terme un mandat, Rebecca Ruiz a bénéficié d'un poste d'enseignante au sein du département de la formation tenu alors par la socialiste Anne-Catherine Lyon, bien qu'elle n'ait jamais enseigné.

Dire que le sujet est très sensible tient de l'euphémisme. Ce qui ressemble à une peccadille met Rebecca Ruiz sur le qui-vive. Elle affirme que rien n'a été caché au moment de son engagement par Anne-Catherine Lyon et qu'elle avait les compétences nécessaires. Sa connaissance des enjeux politiques délicats, en particulier à gauche, aurait joué un rôle déterminant.

Un libellé problématique

Rebecca Ruiz considère qu'il n'y a qu'un problème de libellé de son poste et qu'elle n'avait pas les moyens de s'opposer à cette décision de l'administration.

Malgré les justifications, ce bricolage administratif passe mal. Le procédé égratigne moins la personne que le pouvoir local de gauche. D'ailleurs la candidate le reconnaît aujourd'hui: »il faut que ça change", déclare-t-elle, en donnant raison aux mesures annoncées par la conseillère d'Etat Cesla Amarelle, elle aussi socialiste. (ats/nxp)