RSF dénonce la pression politique contre les médias

La section suisse de Reporters sans frontières (RSF) se dit «préoccupée» par les procès ouverts coup sur coup ces derniers mois contre des médias par des magistrats en fonction. Et de nommer au passage les conseillers d’État Pascal Broulis et Pierre Maudet. Pour rappel, un conflit juridique oppose les deux hommes politiques à un journaliste du «Tages-Anzeiger» et à son éditeur Tamedia (ndlr: qui édite aussi ce journal) , alors que le PDC valaisan Christophe Darbellay a saisi la justice contre la «Weltwoche» et que la PLR vaudoise Jacqueline de Quattro a obtenu des mesures superprovisionnelles pour interdire, provisoirement, un livre qui l’attaque frontalement.

«Ces quatre affaires en même temps sont un hasard du calendrier, temporise Gérard Tschopp, président RSF Suisse. Mais ce qui nous frappe, c’est que ces hommes et femmes politiques attaquent immédiatement les médias et ne saisissent pas le Conseil de la presse. Cet organe est pourtant tout à fait compétent lorsqu’il s’agit de question d’honneur.»

Selon lui, cette situation place les journalistes en position d’accusés sur des questions déontologiques. «On leur reproche d’avoir mal fait leur travail.» Pourtant le Conseil de la presse suisse est régulièrement cité par nos voisins français qui en sont dépourvus, rappelle Gérard Tschopp. «Que l’ordre soit tenu entre les pairs est une bonne chose. Ce qui n’empêche pas de recourir ensuite à une action en justice.»

RSF Suisse suivra attentivement ces procès et attend des juges qu’ils reconnaissent une portée sans concession à la liberté d’informer.

Autre sujet d’inquiétude pour RSF, la détérioration de la situation économique de la presse dans un pays par ailleurs 6e dans le classement mondial de la liberté de la presse. Le rejet de l’initiative «No Billag» le 4 mars 2018 a amené la SSR à présenter un plan d’économie de 100 millions de francs. Quant à la presse écrite, après la restructuration de l’ATS et la disparition de l’édition imprimée du «Matin», ce sont maintenant 200 emplois dont la suppression a été annoncée au sein du groupe de presse CH Media, ainsi que l’abandon de deux publications dominicales.

Face à l’ampleur de ces défis, la réponse des pouvoirs publics tarde, estime RSF. L’avant-projet du Conseil fédéral d’une nouvelle loi sur les médias électroniques a été mal accueilli lors de la procédure de consultation. L’organisation souhaite que ce texte, qui ne constitue pas à ses yeux une base de discussion solide pour l’avenir, soit entièrement repensé. (TDG)