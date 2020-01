Quelques clics suffisent à s’endetter pour des années

Témoignage

«J’étais dans le pétrin, il fallait que je trouve une solution»

L’histoire d’Emma* est symptomatique. Il y a une dizaine d’années, cette habitante de Genève travaille dans le domaine du voyage. Alors qu’elle a plusieurs factures en souffrance – d’importantes dettes d’impôts notamment –, elle se retrouve au chômage. Sa voix est fébrile lorsqu’elle raconte. Elle dit sa honte: «J’avais la quarantaine. Je ne pouvais plus payer et je me suis retrouvée aux poursuites jusqu’au cou. J’étais dans le pétrin et désespérée, il fallait que je trouve une solution. Le crédit à la consommation en quelques clics, ça paraît si facile, je pensais que ça irait…»



Pour solder tout cela, elle contracte donc un emprunt de 50'000 francs sur internet, remboursable sur cinq ans. La Genevoise, en couple et sans enfants, se retrouve avec des tranches mensuelles de 826 francs. Et elle concrétise un arrangement avec les impôts. Mais son revenu de 4000 francs net ne suffit pas. Emma s’enfonce dans la spirale des dettes et des actes de défaut de biens. «Il suffit de quelques factures inattendues et il reste 100 francs pour passer le mois. C’est évidemment impossible.»



À bout, elle appelle à l’aide et s’adresse à Caritas Genève, qui lutte, notamment, contre le surendettement. «J’ai eu la chance d’avoir cette aide pour gérer mon budget. Il m’a fallu deux ans pour me remettre progressivement sur les rails. Mais ce n’est de loin pas encore terminé et je dois faire attention à chaque franc que je dépense.»



Emma a maintenant 50 ans. Elle a retrouvé un travail et commence à voir le bout du tunnel. Elle se sent «libérée» et «plutôt bien dans sa peau». Elle doit encore rembourser 35'000 francs. Son crédit a été racheté par un autre établissement de prêts à un taux d’intérêt plus bas. Ses tranches mensuelles sont passées à 712 francs. «Mon but ultime, c’est de solder, dans les prochaines années, mes actes de défaut de biens. Je sais que ce sera difficile et je reste tentée par un nouveau crédit à la consommation, mais je dois m’abstenir. Pour la jeune génération, il faudrait peut-être revoir les règles d’octroi ou faire davantage de prévention. Certains prêteurs font miroiter un rêve qui se transforme rapidement en cauchemar.»



*Identité connue de la rédaction