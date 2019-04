Quatre condamnations dans l'affaire de corruption au SECO

C’est sans doute le plus grand cas de corruption que l’Administration fédérale ait connu ces dernières années. Durant au moins dix ans, de 2004 à 2014, le responsable de l’informatique au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a attribué des contrats se chiffrant en dizaines de millions à des entrepreneurs amis, de gré à gré et sans aucun contrôle. Il s’est laissé récompenser par des voyages, des places pour des matches de football, des équipements électroniques et de l’argent.

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le «Tages-Anzeiger» et le «Bund» ont révélé l’affaire. La mise en accusation des principaux suspects se fait encore attendre. Mais à la fin de mars, le Ministère public de la Confédération (MPC) a clos la procédure contre quatre acteurs secondaires. Par ordonnance pénale, il a définitivement condamné trois entrepreneurs en informatique à des peines de 100 à 180 jours-amendes avec sursis et à des amendes de 1000 à 1500 francs. Un fiduciaire de Zurich écope de 6 mois de prison avec sursis.

Le plus important des condamnés est le directeur général de System Connect AG et d’une autre société. Depuis 2004, le fonctionnaire du SECO leur a octroyé des commandes pour plus de 24 millions de francs. En retour, il a reçu quelque 100'000 francs d’avantages divers: un système de traduction pour près de 10'000 francs, des ordinateurs portables, des appareils ménagers et un vol en hélicoptère, entre autres. Une société de musique où le fonctionnaire du SECO était actif a aussi reçu de nombreux dons. Pour sa tombola, l’entrepreneur informatique achetait régulièrement des bons de voyage de 2000 francs et il lui payait aussi de nouveaux uniformes.

Sorties au casino Les ordonnances révèlent que deux autres entrepreneurs sont aussi impliqués dans l’affaire, même si c’est dans une moindre mesure. Ils ont invité la division du SECO où officiait le fonctionnaire à des sorties au casino, à des soirées au restaurant pour manger de la saucisse au marc ou à des fondues au zoo bernois du Dählhölzli.

S’y ajoute un bon de 1800 francs de la brasserie Rugenbräu, un récepteur satellite à 1930 francs pour la maison de vacances du fonctionnaire en Espagne et un bon de 1100 francs pour un voyage à Europapark. Au total, le MPC a pu prouver que les deux entrepreneurs ont versé près de 30'000 et 14'000 francs, respectivement.

L’une des sociétés impliquées vivait presque exclusivement de commandes du SECO. Son propriétaire, déjà retraité, y était employé de façon presque permanente, avec sa propre adresse électronique fédérale.

Fausses factures

Selon les ordonnances de condamnation, les entrepreneurs informatiques ont tiré profit de leur relation avec le fonctionnaire parce qu’ils n’ont pas eu à s’imposer face à leurs concurrents. Mais aussi parce qu’ils ont reçu des tarifs horaires excessifs pour leurs services et opéraient sans cahier des charges.

Le fiduciaire de Zurich avait un rôle différent. Il répartissait les profits issus de la corruption entre les principaux acteurs de l’affaire, ceux qui n’ont pas encore été condamnés. Grâce à de fausses factures émises par des sociétés qu’il contrôlait en Suisse, au Liechtenstein et au Panama, les deux principaux accusés ont pu ressortir plus de 2,5 millions de francs des caisses de leurs entreprises.

Le fiduciaire a ensuite réparti l’argent sur divers comptes bancaires. Ceux ouverts auprès de l’ancienne banque Clariden Leu (aujourd’hui intégrée à Credit Suisse) étaient détenus par des sociétés panaméennes anonymes. Cela a permis au fiduciaire de se faire passer pour leur unique bénéficiaire, ce qu’il n’était pas.

Le Parquet fédéral a condamné le fiduciaire à 6 mois de prison avec sursis pour falsification de documents, gestion déloyale et blanchiment d’argent. Une peine relativement légère. Le Parquet de Zurich avait déjà condamné un complice du fiduciaire en 2014 à six mois de prison avec sursis, pour avoir préparé une partie des fausses factures.

De leur côté, les trois entrepreneurs informatiques se tirent bien d’affaire avec leurs amendes. Le Tribunal pénal fédéral a rendu des jugements plus sévères dans d’autres cas de corruption au sein de l’Administration fédérale.

Quatre personnes visées Selon une porte-parole du MPC, l’enquête sur la corruption au SECO se poursuit contre quatre personnes. Parmi eux se trouvent le fonctionnaire et ceux qui travaillaient avec lui au sein de la plus grande entreprise informatique concernée, Fritz Macziol Suisse, qui a été liquidée depuis. Ils devront répondre de leurs actes devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Fritz Macziol et ses prédécesseurs ont reçu des commandes pour environ 56 millions de francs auprès du fonctionnaire du SECO depuis 2006. (TDG)