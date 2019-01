Projet fiscal et loi sur les armes au menu le 19 mai

Le projet fiscal et la loi sur les armes seront soumis au peuple le 19 mai. Le Conseil fédéral a fixé mercredi ces deux objets au menu des votations fédérales de printemps, sous réserve que les référendums lancés à leur encontre aboutissent.

Le projet fiscal, liant fiscalité des entreprises et financement de l'AVS, est un compromis élaboré par une alliance du PLR, du PDC et du PS au Parlement. Il doit éviter que le peuple balaie comme en février 2017 une réforme de l'imposition des entreprises qui devait mettre fin aux régimes fiscaux spéciaux critiqués par la communauté internationale.

Or, deux comités ont lancé un référendum à son encontre. Le premier, issu de la gauche, dénonce un dumping fiscal au détriment de la classe moyenne et qui provoque des pertes fiscales dans les cantons. Il craint aussi que le projet n'empêche pas d'augmenter l'âge de la retraite des femmes.

Le comité référendaire de droite critique de son côté le manque d'unité de matière. Pour lui, le Parlement a mélangé deux objets distincts et le peuple devrait pouvoir écarter un projet et approuver le second.

«Diktat européen»

La loi sur les armes vise quant à elle à durcir les conditions de détention des semi-automatiques. Elle découle des nouvelles mesures anti-terroristes de l'UE. Comme il s'agit d'un développement de l'acquis de Schengen, Berne s'est engagée à reprendre le droit européen d'ici mai 2019, sous peine de voir l'accord dénoncé.

Dénonçant un «diktat» de l'UE, les milieux du tir et l'UDC ont lancé un référendum. Ils dénoncent une loi liberticide, inique, inutile, dangereuse et antisuisse. Le délai référendaire des deux objets court jusqu'au 17 janvier. (ats/nxp)