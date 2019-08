Pro Juventute: de jeunes bénévoles pour aider

Afin de compléter les consultations proposées par des spécialistes formés, Pro Juventute met en place un nouveau service dès lundi. A travers un «peer-chat», de jeunes bénévoles de 17 à 24 ans conseillent leurs pairs recherchant un conseil ou une écoute.

Chaque jour, environ 350 enfants et jeunes s'adressent à Conseils aide 147 de Pro Juventute. On trouve parmi eux deux à trois jeunes avec des idées suicidaires ou des questions sur le sujet.

Pour que les jeunes parlent le plus tôt possible de leurs difficultés et de ce qui les dépasse, Pro Juventute souhaite faciliter encore plus la première prise de contact. D'où la mise en place de ce peer-chat (dialogue en ligne).

Accompagnés par des pros

Depuis avril 2018, ce soutien de jeunes à des jeunes est déjà proposé en Suisse alémanique via un canal de discussion. Au total, plus de 150 jeunes contactent l'association chaque mois sur le peer-chat.

En Suisse romande, ce nouveau service va démarrer lundi prochain, de 19h à 22 heures. Les jeunes bénévoles sont accompagnés et soutenus dans leur démarche par des professionnels qui peuvent notamment intervenir directement dans un chat en cas d'urgence.

Le peer-chat est accessible via le site www.147.ch tous les lundis de 19h à 22h en Suisse romande, italienne et alémanique, ainsi que le mardi de 19h à 22h en Suisse alémanique. (ats/nxp)