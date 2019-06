Près de deux tiers des gens soutiennent la grève

Près de deux tiers de la population suisse, soit 63,5%, soutiennent la grève des femmes du 14 juin, contre 34,5%, conclut un sondage Tamedia réalisé en ligne. Les femmes sont 70% à soutenir la mobilisation; les hommes, eux, se disent à 57% «pour» ou «plutôt pour».

Les partisans des Verts (92%) et des socialistes (90%) sont les plus convaincus, peut-on lire dans les éditions de mardi de «24 Heures» et de la «Tribune de Genève». Ils sont suivis par les Vert'libéraux, 80% de sondés s'identifiant au parti en faveur de la grève des femmes qui réclame l'égalité des droits, des chances et des salaires.

Près de 20'000 sondés

Viennent ensuite les démocrates-chrétiens qui soutiennent la mobilisation à hauteur de 65%. Les avis au sein du PLR sont plus mitigés (56% d'avis favorables à la grève). Seuls les partisans de l'UDC sont plus nombreux (56%) à répondre «non» ou «plutôt non» à la question «Soutenez-vous la mobilisation du 14 juin?»

Le sondage a été réalisé en ligne du 22 au 23 mai auprès de 19'018 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de /- 1,4%. (ats/nxp)