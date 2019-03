Pourquoi les éléphants nous attirent-ils autant?

Le film «Dumbo» en prise de vues réelles est sorti ce mercredi. L’œuvre écrite dans les années 30 puis parue en dessin animé signé Disney en 1941 a toujours eu beaucoup de succès auprès des petits et des grands. L’éléphant a en effet toujours exercé une fascination particulière qui tient à ses caractéristiques et à ses symboles, expliquent les psychologues et psychothérapeutes. Nous passons en revue avec ces spécialistes les raisons de notre amour pour le pachyderme.

Sa taille

L’éléphant est le plus gros animal terrestre actuel. Adulte, il pèse en moyenne 7 tonnes et atteint 3,5 mètres au garrot. «Quand nous sommes petits, nos parents nous paraissent très grands et nous impressionnent, explique le psychanalyste lausannois Thémélis Diamantis. Lorsque nous sommes adultes, nous retrouvons cette impression face à un éléphant, qui est bien plus imposant que nous. Nous avons l’impression qu’il sort d’un rêve. Au final, un adulte n’est qu’un enfant qui a grandi.»

Son poids

La corpulence de l’éléphant le rend sympathique autant qu’elle impressionne. «Il impose le respect, c’est comme si la nature était plus imposante que nous», rapporte Rachel Lehotkay, psychologue et psychothérapeute genevoise spécialisée en zoothérapie. Gros, au ventre tout rond, le pachyderme attire davantage qu’un animal tout fin et sec. «On préfère un animal plus potelé, indique la spécialiste. De la même manière qu’un hippopotame est vu comme étant gentillet alors qu’il est très meurtrier. On oublie le côté dangereux de l’animal.»

Sa force protectrice

Le géant de la savane est très puissant mais il n’utilise pas sa force pour attaquer, contrairement à un lion, par exemple. Cela participe à faire son succès, notamment auprès des enfants. «C’est l’animal le plus fort, le plus grand, il peut se défendre contre un tigre mais ce n’est pas un vilain et n’est pas carnivore», précise la zoothérapeute genevoise. Thémélis Diamantis estime pour sa part que l’éléphant «fait penser à un animal rassurant. Il met sa force au service de la collectivité, du troupeau.»

Un symbole de sagesse et d’intelligence

Depuis toujours, dans les récits, le pachyderme est vu comme étant la représentation des anciens, de la mémoire. Une mémoire que l’on qualifie même d’éléphant dans l’expression consacrée, pour en louer la qualité. Autant d’attributs positifs qu’on attribue à cet animal. «Il y a tout un mythe autour de l’éléphant et de son intelligence», confirme Rachel Lehotkay. «Il est généralement associé à la sagesse, poursuit Thémélis Diamantis. Dans de nombreuses histoires, l’éléphant représente la figure de l’adulte ou de celui dont l’expérience de vie fait un sage.»

Dumbo, tout l’inverse

L’éléphant est grand, lourd, vit en troupeau et renvoie à l’ancien mais Dumbo représente tout l’inverse et c’est ce qui explique son succès, d’après les spécialistes. «Dans Dumbo, tout est inversé par rapport à un éléphant, analyse Thémélis Diamantis. Il est léger, faible, c’est un enfant. Ce qui marche dans les contes, c’est la simultanéité des contraires.»

Le message que veut transmettre l’œuvre est également très populaire à plusieurs niveaux. «Cet animal n’est pas fait pour voler et pourtant il le fait. C’est très parlant pour les humains car c’est un rêve que nous avons depuis toujours, explique le psychanalyste lausannois. De plus, on peut pousser jusqu’au fait que Dumbo s’élève au-delà de sa condition.»

Pour Rachel Lehotkay, la morale de l'histoire de Dumbo résonne particulièrement chez les enfants et leur plaît beaucoup. «Il a de grandes oreilles, n'est pas comme les autres, est exclu mais au final il est meilleur qu'eux car il arrive à voler. C'est sa spécificité qui fait sa force.»