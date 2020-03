Pourquoi le Röstigraben plane sur la sortie de crise

À trois contre un, vous voulez un confinement généralisé

Sondage

Ce début de semaine, nous avons pris la température du public sur les plateformes numériques de «24 heures» et de la «Tribune de Genève». Plus de 5000 lecteurs se sont exprimés. Le résultat est sans appel: à la question de savoir si le Conseil fédéral doit ordonner au niveau national l’arrêt immédiat de toute «l’activité économique non essentielle», 73,5% des internautes ont répondu oui, contre 26,5% non. Autrement dit, l’idée d’un confinement strict a la cote.



Les partisans d’un tour de vis supplémentaire mettent l’accent sur la santé des travailleurs et leur volonté de surmonter cette crise le plus rapidement possible. «Il vaut mieux mettre en danger l’économie plutôt que les humains», argumente un internaute. «Sur les chantiers, c’est impossible de respecter les recommandations», poursuit un autre. Et un troisième: «Le but est de stopper radicalement cette épidémie et non de l’éloigner gentiment, sinon dans deux ans nous y serons encore.»



Dans le camp opposé, les mots qui reviennent le plus sont «sauvegarde de l’économie», «bons sens» et «responsabilité individuelle». Un lecteur estime que «plus, ce serait nous traiter en mineurs irresponsables», alors qu’un autre note que «le confinement détruit la société économique et sociale. Mieux vaudrait identifier les porteurs du virus et ne confiner que ceux-là, comme en Corée ou en Suède.»



P.M./C.Z.