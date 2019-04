Pourquoi brûle-t-on encore le Bonhomme Hiver?

Le «Böög» est une de ces croyances populaires qui trouvent parfaitement leur place dans notre société moderne qui veut renouer avec la nature, pense Youri Volokhine, maître d’enseignement et de recherche de l’histoire des religions à l’Université de Genève.

À notre époque, alors que l’on scrute les prévisions météo à cinq jours les plus précises possible, n’est-ce pas complètement irrationnel de brûler un mannequin et d'en déduire que l’été sera beau ou pourri?

Il faut se rappeler sur quoi reposent ces traditions. Avant, dans les sociétés paysannes chrétiennes occidentales, tout semblait très clair. On bénissait les champs sans se poser de question. Tout cela faisait partie d’un cycle religieux et païen lié aux célébrations du carême et de Pâques. Une manière de rythmer l’année au fil des saisons. La société urbanisée actuelle a perdu le fil de la nature et ce besoin de renouer avec les fêtes du renouveau existe. Maintenant, est-ce plus rationnel de demander à Dieu de protéger ses champs ou de croire en la toute-puissance du Roundup, on peut se le demander. Pour moi, nous ne sommes pas devenus plus rationnels qu’avant.

Alors à quoi sert cette tradition? Est-ce avant tout un divertissement?

Beaucoup de célébrations religieuses ou traditionnelles sont passées du côté du divertissement anodin. Mais encore une fois, tout dépend de la motivation de chacun. Il y a très certainement un besoin de se retrouver, un côté festif, rythmé par les costumes, les cortèges. Par analogie, on peut aller à la messe le dimanche pour retrouver ses semblables, vivre une tradition, des rituels, sans pour autant croire en Dieu.

Un besoin de retourner à la nature aussi?

Oui, certainement. Nous avons perdu le contact à la nature. Ces fêtes du printemps sont pour certains d’entre nous un besoin de se rapprocher de la terre, un besoin que l’on retrouve sous une autre forme parmi ces jeunes qui descendent aujourd’hui dans la rue et qui manifestent pour le climat, alors que cette notion d’écologie ne date pas d’hier.

Les Suisses sont-ils profondément traditionnels?

Là encore, de quels Suisses parle-t-on? Une chose est sûre, la tradition se réalimente en permanence et on aime aujourd’hui mettre sur le papier ce patrimoine culturel, le réévaluer constamment. Regardez l’Escalade, la Fête des vignerons, les coutumes classées au patrimoine de l’Unesco. Dans notre société qui est devenue un peu artificielle évolue un patrimoine immatériel et on le constitue soit parce qu’on a peur de le voir disparaître, soit parce qu’on a envie de le garder.

