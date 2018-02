Pour libérer leur village, ils dynamitent la montagne

Trois, deux, un… La roche se soulève dans le silence, la terre aussi et, deux secondes plus tard, le bruit de la puissante détonation parvient jusqu’aux oreilles. Un coup de canon. Une avalanche de gravats se détache de la montagne et d’énormes blocs de pierre dévalent la pente à toute vitesse, faisant tomber sur leur passage sapins et mélèzes comme une boule de bowling renverse des quilles. À 11 h tapantes vendredi, un millier de mètres cubes d’une paroi située à 250 mètres au-dessus du petit village valaisan de Trient ont été dynamités. Le minage a été décidé par les autorités cantonales pour permettre la stabilisation du Ban du For, d’où sont partis deux éboulements les 13 et 15 janvier derniers, qui bloquent depuis la route de La Forclaz en direction de Martigny. La partie supérieure de la niche d’arrachement restait friable et rendait toute opération de déblaiement périlleuse. L’explosion contrôlée a nécessité l’évacuation de 43 personnes vivant au centre de la localité. Une pluie de petites pierres menaçait de s’abattre sur les habitations.

Volets clos et routes barrées

Vers 8 h 30, lorsque nous arrivons sur les lieux, règne comme une atmosphère de film post-apocalyptique, entre les barrières rouges obstruant les accès routiers et les volets clos des bâtisses en pierre et en bois. Même le chamois de bronze est enveloppé de matelas orange. Sur le toit d’une maison située au pied du secteur à risque, un homme vêtu d’un pull en laine prend des photos. Il s’appelle Marc. «Je fais des photos au cas où il y a des dégâts», explique-t-il. Il se veut toutefois confiant: «Ce sont des professionnels, ils savent ce qu’ils font.» Une digue de protection de 60 mètres de long, 8 mètres de profondeur et 13 mètres de large a été érigée juste derrière chez lui. C’est son voisin Grégory qui l’a construit. Grégory travaille pour l’entreprise de construction locale. Lui aussi est sur son toit. Il recouvre ses velux de plaques de polystyrène. Normalement, il aurait dû décamper dès le 13 janvier, étant donné l’emplacement de sa maison, mais il a préféré signer une décharge et rester. «Aujourd’hui, c’est le premier jour où je suis un peu inquiet», reconnaît-il. En vingt-cinq ans, il n’a jamais vu ça.

Ambiance bon enfant

Les habitants évacués ont été invités à se réunir à «la yourte», une tente mongole située à l’entrée du village. C’est le bistrot du coin. Il commence à se remplir dès 9 h 30. Les uns après les autres, les «rescapés» arrivent à pied par la route principale. À l’intérieur, l’ambiance est bon enfant. Pour passer le temps, on tape le carton et on boit des verres. La serveuse Anaïs enchaîne les commandes, offertes par la Commune. Dehors, des enfants font des bonshommes de neige ou s’essaient au tire-fesses qui a été enclenché. La vie des Triennards est compliquée depuis un mois. Pour se rendre du côté de Martigny ou plus loin, ils doivent prendre une navette, puis un train, ce qui rallonge parfois le temps de trajet de 1 h 30! Malgré tout, ils accueillent les événements avec philosophie. «Tout cela nous a tous rapprochés», apprécie André, attablé avec deux femmes autour d’une des tables en formica jaune. Quand approche l’heure du minage, tout le monde sort devant la yourte, les yeux braqués sur la montagne. On oublie le froid en plaisantant. Chacun y va de sa petite blague: «Ça va être mieux que les feux d’artifice du 1er Août!» Quand soudain: boum! «Ça, c’est fait», lâche quelqu’un.

Soulagement

Le président de la Commune, Bertrand Savioz, fait son apparition quelques instants plus tard. Il se trouvait à un autre poste d’observation. Il serre des mains, l’air réjoui. «Je suis soulagé, réagit-il. Pour la commune, c’était une grande première. Tout s’est parfaitement déroulé et aucun dégât n’a été constaté sur les maisons.» Les travaux de déblaiement vont maintenant pouvoir commencer et la route de la Forclaz devrait rouvrir en tout cas partiellement à partir du 5 mars. Mais si Bertrand Savioz est content, il a aussi une pensée pour le bisse, prisé des touristes, dont une partie a été détruite. «Il faudra le reconstruire au plus vite.» (TDG)