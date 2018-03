Pour davantage de femmes au Conseil fédéral

Un long chemin

On est actuellement bien loin de l'heure de gloire où quatre femmes siégeaient au Conseil fédéral, entre 2010 et 2011. Simonetta Sommaruga a fait basculer l'histoire en succédant à Moritz Leuenberger. Elle avait alors rejoint sa camarade de parti Micheline Calmy-Rey, le PDC Doris Leuthard et la PBD Eveline Widmer-Schlumpf.



Une fois le fauteuil de Micheline Calmy-Rey libre, Alain Berset s'y est assis. Les conseillères fédérales n'étaient dès lors plus que trois. Puis elles se sont retrouvées à deux en 2015 lorsque l'UDC Guy Parmelin a succédé à Eveline Widmer-Schlumpf.



La porte du Conseil fédéral est restée longtemps close. Les socialistes ont tenté en vain de la forcer en 1983 en présentant Lilian Uchtenhagen. Moins d'un an plus tard, la Suisse connaissait sa première conseillère fédérale en la personne de la radicale Elisabeth Kopp. Après sa démission en 1989, le gouvernement est à nouveau entièrement masculin.



Les femmes y font leur réapparition en 1993 avec la socialiste Ruth Dreifuss, accompagnée dès 1999 par la démocrate-chrétienne Ruth Metzler. Micheline Calmy-Rey succédant en 2002 à Ruth Dreifuss, la proportion est restée de deux femmes pour cinq hommes. Après l'éviction de Ruth Metzler en 2003, Micheline Calmy-Rey s'est retrouvée seule. Elle a été rejointe en 2006 par Doris Leuthard puis fin 2007 par Eveline Widmer-Schlumpf.