Politique climatique: la priorité de Sommaruga

Simonetta Sommaruga a fait quelques confidences au «SonntagsBlick», avant de prendre dans quelques jours la présidence de la Confédération.

«Compte tenu de la situation climatique mondiale et des dernières élections, il est clair que la politique énergétique et climatique a la priorité», explique la ministre dans une interview à l'hebdomadaire alémanique.

«Nous avons besoin de produire plus d'électricité propre en Suisse», souligne-t-elle. Et d'ajouter que «nous dépensons chaque année des milliards de francs pour acheter du pétrole et du gaz chers à l'étranger».

La conseillère fédérale voit deux avantages dans une production indigène d'électricité propre: une moindre dépendance vis-à-vis de l'étranger ainsi que des commandes et des emplois en Suisse. Grâce à l'énergie solaire, la Suisse pourrait produire plus de deux fois ce que produisent les quatre centrales nucléaires réunies, explique-t-elle.

Simonetta Sommaruga voit un potentiel particulier dans l'agriculture. «Les agriculteurs deviennent de plus en plus de producteurs l'électricité», relève-t-elle. Avec les voitures électriques, les constructeurs rattrapent leur retard en matière de mobilité électrique, note-t-elle encore.

Le tournant énergétique ne devrait pas entraîner de changements importants au quotidien. «Si nous gaspillons moins d'énergie, notre vie quotidienne ne changera guère». (ATS/nxp)