Plus un demi-milliard de dépenses en médicaments

Les dépenses en médicaments remboursés dans le cadre de l'assurance de base ont bondi de 500 millions de francs à 7,5 milliards de francs l'année dernière, a indiqué lundi Helsana. En moyenne, les Suisses achètent huit substances actives par an.

La part des personnes achetant des médicaments était la plus élevée dans le canton de Genève et la moins élevée dans ceux de Thurgovie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Les coûts les plus élevés par médicament concernaient l'immunosuppresseur Remicade de Merck, notamment utilisé pour traiter l'arthrite psoriasique et la maladie de Crohn, avec 128 millions de francs.

Manque d'innovation

Dans son étude publiée lundi, l'assureur maladie Helsana a également pointé du doigt le manque d'innovation parmi les nouveaux traitements lancés.

«Seuls 5% des préparations nouvellement autorisées entre 2014 et 2017 étaient des préparations avec de nouveaux groupes de substances actives et 7% étaient des préparations avec une nouvelle substance active d'un groupe de substances actives déjà connu. Les 88% restants étaient des préparations de substances actives connues», ont résumé les auteurs du rapport.

La seule «véritable innovation» est constituée par un traitement de l'hépatite C qui offre «d'importants avantages supplémentaires par rapport à la thérapie existante», a poursuivi Helsana. En matière de distribution, les pharmacies (50%) sont le canal de vente privilégié, suivies par les médecins (26%), les services ambulatoires hospitaliers (11%) et les spécialistes (10%). (ats/nxp)