Plus la ville est grande plus elle est à gauche

Dans les six villes suisses de plus de 100'000 habitants (Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne et Winterthour), le PS, les Verts et les petits partis de gauche occupaient plus de 70% des sièges en 2018, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans les villes de moins de 20'000 habitants, c'est 23%. Dans ces petites villes, c'est souvent le PLR qui est le plus représenté.

PLR en tête

Sur l'ensemble des exécutifs des 172 villes suisses examinées par l'OFS, le PLR arrive en tête avec 30% des sièges. PLR, PDC et UDC occupent ensemble 56% des sièges et la gauche 28%.

Les exécutifs des villes romandes sont plus à gauche si on compare avec l'ensemble des 172 villes, relève l'OFS. Le PS, les Verts et les petits partis de gauche y occupent 42% des sièges. En Suisse italophone, le PDC, le PLR et la Lega s'adjugent 80% des mandats. En Suisse alémanique, l'UDC occupe 16% des sièges dans les exécutifs. Dans les villes des autres régions linguistiques, ce parti est presque totalement absent (moins de 1%).

Part des femmes stable

Comme le montrent les chiffres de l'OFS, la part des femmes dans les exécutifs et les législatifs reste relativement stable depuis 20 ans. En 2018, elle était de 31,3% dans les législatifs et de 27,4% dans les exécutifs.

Ce sont le PS et les Verts qui comptent le plus d'élues (40% dans les exécutifs et entre 41 et 44% dans les législatifs). A l'opposé, la part des femmes UDC élues est de moins de 20%. (ats/nxp)