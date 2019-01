Plus de 900 séismes ont été recensés en 2018

Plus de 900 séismes ont été enregistrés en Suisse en 2018, annonce le Service sismologique suisse (SED) à l'ETH Zurich lundi. Seuls 25 d'entre eux avaient une magnitude de 2,5 ou plus, valeur à partir de laquelle les séismes sont ressentis par la population.

Les deux séismes les plus forts ont eu lieu le 17 janvier et le 1er février près de la frontière, dans la vallée autrichienne du Klosteral. Tous deux ont atteint une magnitude de 4,1 et ce sont les seuls à avoir provoqué de petits dégâts, notamment des fissures de façades, précise le SED dans un communiqué.

With more than 900 recorded earthquakes 2018 goes down as an average earthquake year, albeit one from which we can learn a lot. Read more https://t.co/RpSxOBMZIw pic.twitter.com/98Umrtzcr2