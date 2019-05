Plus aucun train ne circule entre Berne et Bienne

Les trains ne circulent plus entre Berne et Bienne. Le trafic est interrompu à cause d'un déraillement en gare de Busswil (BE). Le service ne reprendra que lundi matin, ont annoncé samedi les CFF.

Les trains Regio Express Bienne-Berne sont supprimés entre la cité seelandaise et Lyss, précise l'ex-régie fédérale. Les voyageurs doivent passer par Olten et Soleure. Ceux qui veulent aller de Bienne à Fribourg ou vice-versa doivent voyager via Neuchâtel.

Personne n'a été blessé dans l'accident, dont les raisons ne sont pas connues pour le moment, a déclaré un porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Les voies, les lignes aériennes de contact et la signalisation ont subi d'importants dégâts. Les CFF estiment que les dégâts devraient être réparés d'ici la fin du service dimanche soir et que le trafic pourra reprendre lundi matin. (ats/nxp)