Pluies diluviennes et neige au sud des Alpes

L'or blanc a fait son apparition ce week-end. Il est tombé par endroits près d'un mètre de neige. Des pluies abondantes ont également arrosé la Suisse et vont se poursuivre. Plusieurs régions du sud des Alpes ont été placées en degré de danger 4.

En Valais et dans le Tessin occidental, entre 10 et 20 cm de pluie sont attendus jusqu'à mardi, une quantité qui pourrait encore augmenter en fonction de l'activité orageuse, indique MétéoSuisse sur son site. Et d'ajouter que, dans ce cas, le degré de danger pourrait être relevé à 5, la valeur maximale. L'institut a lancé lundi matin une alerte de degré 4 pour la région de Zermatt, valable jusqu'à mardi 9h.

D'importantes quantités de pluie ont déjà arrosé le Tessin et les Grisons. A Robiei (TI), il est tombé 16 cm depuis samedi minuit, indique meteonews dans un communiqué. Le col de la Bernina (GR) a enregistré presque autant de précipitations (15,9 cm). En altitude, ces dernières sont tombées sous forme de neige.

A Arosa (GR), le manteau blanc a atteint 72 cm. Au nord du Tessin ainsi qu'au centre et au sud des Grisons, des quantités entre 50 et 90 cm ont été mesurées. Elles l'ont toutefois été automatiquement, ce qui peut entraîner des inexactitudes, précise Meteonews.

En Valais, l'axe du Simplon est fermé depuis lundi 10h00 pour une durée prévisible de 24 heures. Depuis samedi, 35 états-majors communaux et régionaux ont été mis en vigilance par le canton tandis que l'Organe cantonal de conduite suit l'évolution de la situation. La population est invitée à ne pas s'approcher des cours d'eau et à éviter les déplacements inutiles. (ats/nxp)