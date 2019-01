Petra Gössi fustige les adversaires du PLR

La présidente du PLR Petra Gössi a tenu un discours combatif samedi à Bienne devant l'assemblée des délégués. Elle a répété que son parti était prêt pour les élections fédérales, stigmatisant au passage certains adversaires accusés de favoriser les divisions.

La conseillère nationale schwytzoise n'a pas dévoilé les détails de la campagne électorale du PLR, soulignant qu'elle sera au centre des assemblées des délégués de mai et de juin. «Nous irons de porte en porte, de personne en personne. Nous irons entendre et discuter des problèmes que les gens rencontrent», a-t-elle juste déclaré.

«Nous allons monter sur le ring»

Pour Petra Gössi, les attaques lancées par certains adversaires du PLR sont, à ses yeux, la preuve que son parti est prêt et qu'il part sur des bases solides dans les cantons. «Ils semblent avoir peur de nous. C'est bien, car cela montre que nous faisons beaucoup de choses correctement», a estimé la conseillère nationale devant quelque 350 délégués.

Petra Gössi a notamment fait allusion aux critiques du président du Parti socialiste (PS) Christian Levrat contre la politique étrangère menée par le conseiller fédéral Ignazio Cassis (PLR). «Le PLR ne jouera pas à ce jeu. Les débats de ce niveau ne nous intéressent pas», a assuré la présidente libérale-radicale.

«En 2019, nous allons monter sur le ring, prêts à prouver que les forces conservatrices et socialistes veulent diviser notre pays», a affirmé la présidente du PLR. Plaidant en faveur du compromis, elle a fait part de son inquiétude devant le fossé qui se creuse entre ville et campagne ainsi qu'entre élite politique et citoyens.

«Avancer ensemble»

Petra Gössi redoute que certains acteurs politiques s'emploient à élargir ces fossés plutôt qu'à les combler. «Et cela uniquement parce qu'ils veulent se profiler dans la campagne électorale», a-t-elle ajouté sans toutefois citer des noms. «Nous sommes la force qui veut et peut faire avancer ensemble la Suisse», a-t-elle ajouté en faisant allusion au slogan de campagne «Avancer ensemble».

En cette année électorale, la présidente du PLR a aussi énuméré les succès remportés par son parti l'an dernier, de l'élection de Karin Keller-Sutter au Conseil fédéral aux victoires aux votations fédérales.

Pas d'allusion à l'affaire Maudet

Dans son discours devant les délégués, Petra Gössi n'a pas évoqué l'affaire Maudet. En novembre dernier, le comité directeur du PLR avait demandé la démission du conseiller d'Etat. La présidente du parti avait alors eu des mots très sévères à l'égard du Genevois, empêtré dans des démêlés judiciaires liés en particulier à son voyage à Abu Dhabi.

Le PLR Suisse devait initialement tenir son assemblée des délégués à Genève, mais celle-ci a été déplacée en raison de ce dossier très sensible. Le parti voulait ainsi éviter qu'il n'interfère trop dans les débats et ne focalise toute l'attention. (ats/nxp)