Pétition pour mieux protéger les Tibétains

Le Conseil fédéral et le Parlement sont appelés à mieux protéger les droits des Tibétains en Suisse. Des organisations tibétaines et la Société pour les peuples menacés (SPM) ont déposé lundi à Berne une pétition en ce sens, munie de 11'330 signatures.

Il y a cinq ans, la Suisse et la Chine ont conclu un accord de libre-échange, rappellent les organisateurs de la campagne. Si la Suisse officielle entretient des relations étroites avec la Chine et présente cet accord comme un succès, des organisations tibétaines en Suisse et SPM sont inquiètes concernant l’influence croissante que la République populaire exerce dans notre pays.

Elles citent en exemple le refus de la Chine d’accorder un visa à journaliste suisse pour couvrir la récente visite du conseiller fédéral Johann Schneider-Amman, accompagné d’une délégation de 50 personnes. Selon les responsables de la campagne, il est grand temps que la Suisse se montre plus ferme vis-à-vis de la Chine en ce qui concerne la liberté d’expression et les droits humains.

Pas que les intérêts économiques

Le Conseil fédéral n’a aucune intention d’évaluer les effets que l’accord de libre-échange a ou pourrait avoir sur les droits humains. Citée dans le communiqué, Lisa Mazzone, conseillère nationale (Verts/GE) et présidente de la SPM, met en garde: «Le Conseil fédéral ne doit pas se laisser guider uniquement par des intérêts économiques dans ses relations avec la Chine».

«Nous ne devons pas tolérer tout ce que veut ou fait la Chine», renchérit sa collègue du Conseil national Rosmarie Quadranti (PBD/ZH), co-présidente de l’intergroupe parlementaire Tibet.

Les signataires de la pétition enjoignent le Conseil fédéral de s’engager au niveau international et vis-à-vis de la Chine en faveur du respect des droits humains au Tibet. Ils lui demandent aussi d’accueillir le Dalaï Lama pour une visite officielle en Suisse.

Droits fondamentaux

Dans un récent rapport, la SPM a, en collaboration avec des organisations tibétaines, analysé les conséquences de l’accord de libre-échange avec la Chine sur la communauté tibétaine au cours de ces cinq dernières années. Les résultats de ce rapport indiquent clairement que les droits fondamentaux des Tibétains ne sont pas totalement protégés en Suisse.

Des problèmes sont relevés notamment dans les domaines de la liberté d’expression, de la protection de la sphère privée, de la liberté de circulation et du droit d’avoir sa propre identité.

La communauté tibétaine en Suisse ressent très concrètement le comportement dominant de la Chine, que ce soit par des tentatives d’intimidation au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, des activités de surveillance numérique ou des infiltrations par des espions, note le rapport. (ats/nxp)