Peseux va fusionner avec ses communes voisines

Deux communes fribourgeoises fusionnent

Le canton de Fribourg enregistre une nouvelle fusion de communes. Les citoyens de Villaz-Saint-Pierre et de La Folliaz, dans le district de la Glâne, ont accepté d'unir dimanche leur destin à compter du 1er janvier 2020.



La nouvelle commune s'appellera alors Villaz. Elle comptera environ 2300 habitants, dont la majorité provenant de Villaz-Saint-Pierre (plus de 1300), et représentera pas loin d'un dixième de la population de la Glâne, qui a pour chef-lieu la cité médiévale de Romont.



Dimanche dans les urnes, les citoyens de Villaz-Saint-Pierre ont accepté la fusion à 82,39%, tandis que ceux de La Folliaz ont dit oui à 52,96%, ont annoncé les deux communes.

Un des arguments en faveur de la fusion résidait dans l'atteinte de la masse critique suffisante en matière de population. Ce facteur permettra de professionnaliser les services et d'élargir les horaires d'ouverture des guichets, qui se trouveront à Villaz-Saint-Pierre.



Les citoyens auront à élire neuf conseillers communaux, quatre à La Folliaz et cinq à Villaz-Saint-Pierre. Les deux cercles électoraux sont appelés à subsister jusqu?en 2026. Il n'y aura pas de Conseil général, mais bien une assemblée communale.

Le processus de fusion s'est déroulé rapidement. Un premier sondage a été effectué en mars dernier seulement, qui a donné une majorité de deux tiers au moins en faveur d'une union. Celle-ci apportera aussi des avantages sur le plan fiscal. L'aide cantonale à la fusion se monte à près de 375'000 francs.