Pénétrez dans le nouveau siège du CIO à Lausanne

Alors que les employés n'avaient pas encore pris possession des lieux, il y a un mois, le Comité International Olympique nous avait ouvert en primeur les portes de son nouveau siège.

Marie Sallois, directrice de la marque et du développement durable au CIO, nous avait alors fait la visite de ce bâtiment audacieux qui sera inauguré le 23 juin, à l'occasion de la Journée olympique et du 125e anniversaire de la création du CIO. Et elle en profitait alors pour énumérer les différents symboles subtilement dissimulés dans son architecture et dans le choix de son mobilier. (TDG)