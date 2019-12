Passeport exigé pour tous les légumes dès mercredi

Dès la fin de la semaine, les voyageurs ne pourront plus débarquer à Cointrin ou à Kloten avec au fond du sac des fruits, légumes, fleurs et autres plantes ramenées d’un paradis lointain. Sauf en présentant les papiers en bonne et due forme, à l’instar des formalités imposées depuis des années aux touristes arrivant sur le continent nord-américain.

L’entrée en vigueur, dès le 1er janvier, de l’ordonnance fédérale sur «la santé des végétaux» impose en effet à la grande majorité des produits verts venant de l’extérieur de l’Union européenne — mais aussi des DOM-TOM français et des Canaries espagnoles — un «certificat phytosanitaire». Leur venue devra être annoncée au Service phytosanitaire fédéral un jour à l’avance et «des contrôles accrus dans les aéroports» sont annoncés par la Confédération, avec à la clé destruction ou saisie par les douaniers.

Bananes exemptées

Le tour de vis est loin de se limiter aux cargaisons importées par les professionnels qui devront s’engager dans un processus complexe de déclaration et d’enregistrement auprès du Service phytosanitaire fédéral. Les dérogations existant jusque-là pour les fruits, légumes ou fleurs coupées ramenées par les particuliers disparaissent.

Seuls quelques produits courants comme les bananes ou les dattes — cruciales pour l’agriculture des Antilles françaises, des Canaries ou du Sud méditerranéen — mais aussi les ananas, les noix de coco pourront encore être importés sans certificat, aux côtés du rare (et odorant) durian.

Dans le sillage de l’Europe

Ce renforcement de la réglementation sur l’import de végétaux fait écho au durcissement des contrôles exigés par l’Union européenne depuis le 14 décembre. La Suisse se devait donc d’introduire un passeport phytosanitaire équivalent, afin de continuer d’assurer la libre circulation de ses marchandises avec les pays voisins.

Ce durcissement permettra de «mieux protéger la Suisse contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux», dont la présence accrue sur le Vieux-Continent est liée à «l’intensification du commerce international» mais aussi au «réchauffement climatique», rappelle l’Office fédéral de l’Agriculture (OFAG).

«Les dispositions actuelles n’ont pas permis d’empêcher l’introduction, toujours plus fréquente, de nouveaux organismes nuisibles», note l’Administration fédérale. Cette dernière, qui cite notamment l’exemple des dégâts causés depuis trois décennies par le feu bactérien — l’une des plus dangereuses maladies menaçant poiriers, pommiers ou cognassiers — ou le danger que représente pour les forêts le capricorne asiatique, le scarabée japonais ou le ver nématode des pins. Ces derniers «pourraient avoir de lourdes conséquences économiques, sociales et écologiques», prévient l’OFAG.

L’arrivée de produits présentant un «haut risque phytosanitaire pour l’Europe» sera totalement interdite dans les aéroports du pays. Sur cette liste noire, les pommes de terre côtoient les châtaigniers ou la margose, concombre tropical dans lequel des nuisibles sont «notoirement présents».

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur alors que la FAO, l’agence onusienne pour l’agriculture, a fait de 2020 l’Année internationale de la santé des végétaux, afin d’attirer l’attention de l’opinion sur la menace des ravageurs.

170kilos par jour à Kloten

Peu avant les Fêtes, l’Administration fédérale des douanes et le Service phytosanitaire fédéral avaient révélé les résultats de contrôles tests réalisés à l’aéroport de Zurich le 13 novembre. Au cours de cette seule journée — loin d’être la plus fréquentée de l’année — 170 kilos de végétaux avaient été identifiés parmi les bagages des voyageurs descendus de vols intercontinentaux, principalement des fruits et légumes, mais également des semences et des plantes destinées à être remises en terre. Les déclarations des arrivants ont montré que ces dernières, qui présentent le risque phytosanitaire le plus élevé, sont importées «comme souvenir».

Sur la base de ce test, les douanes estiment à 60 tonnes les quantités de végétaux qui entreraient chaque année dans le pays — et en Europe — via les seuls terminaux de Kloten.