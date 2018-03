Pas question de voter sur le choix d'un nouveau jet

Le peuple suisse devrait pouvoir voter sur le choix d'un nouveau jet militaire, estime le PS, et pas seulement sur le principe. Pas question, dit le Conseil national, qui a enterré mardi une motion en ce sens par 141 voix contre 44. Une votation de principe, comme le souhaite le Conseil fédéral, suffit.

Il ne faut pas donner un chèque en blanc à l'armée. Le peuple doit pouvoir se prononcer sur le choix concret d'un avion militaire, à la fin de la procédure de sélection, comme on l'a fait pour les Gripen, a lancé Roger Nordmann (PS/VD) au nom du groupe socialiste.

De plus, le Conseil fédéral devrait renoncer temporairement, jusqu'en 2025, à lancer une procédure de remplacement des F/A-18. Et maintenir la durée de vie des jets actuels, comme le fait l'US Navy, a ajouté le socialiste vaudois.

Attendre et ne rien faire n'est pas la bonne recette, a averti le ministre de la défense Guy Parmelin. Il en va de la sécurité de la Suisse et de la population. L'armée va au-devant de grands chantiers, les travaux sont en cours et ne doivent pas être stoppés.

Le peuple pourra voter sur l'achat des avions de combat mais pas sur le type de jet choisi. Le Conseil fédéral a tranché vendredi dernier pour un arrêté de planification soumis au référendum. Une votation devrait intervenir au plus tard en 2020. (ats/nxp)