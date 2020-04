Pas facile de s’appeler Corona en pleine pandémie de Covid-19

Couronne de roi ou couronne d’épines? Depuis quelques semaines, le doute sur l’origine du prénom espagnol Corona est devenu lourd de sens. Pour les rares femmes à le porter dans le canton, il peut en tout cas prendre des airs de sacerdoce. «Entre la bière et les cojones, ça fait un moment que j’entends des jeux de mots sur mon prénom, explique Corona Combe. Maintenant, c’est plutôt: «Votre mari a de la chance, il est sûr d’être immunisé!» Mais avec tous ces décès, ça devient quand même un peu lourd à porter.»

Selon le site internet de l’Institut national de la statistique (INE) espagnol, 338 Corona vivraient en ce moment dans ce pays, principalement concentrées en Galicie, au nord-ouest du pays. C’est d’ailleurs là qu’est née il y a 78 ans Corona Favre-Bulle. «À l’époque dans la région, nous étions quelques-unes à porter ce prénom. Mais quand je suis arrivée en Suisse, les gens ne le connaissaient pas. Beaucoup ont fini par m’appeler Corinne!»

Un peu tombé en désuétude –la moyenne d’âge des Corona espagnoles est de 70 ans selon le site de l’INE– le prénom Corona est aussi celui d’une sainte, ayant donné son nom à une petite chapelle à Arget (D) au sud de Munich. Sainte Corona aurait été exécutée en Syrie ou en Égypte en 175 ap. J.-C. à l’âge de 16 ans.

Patronyme italien?

Corona est aussi un nom de famille porté par quelques habitants du canton. Mais il serait, lui, et selon plusieurs d’entre eux, d’origine italienne. «Ma souche de Corona vient d’un petit village au pied des Dolomites», annonce Patrick avec un sens certain de la formule, mais aussi un souci de discrétion le poussant à souhaiter que l’on ne révèle pas son vrai prénom. «Au début de cette histoire de virus, les copains m’envoyaient tous les jours des blagues sur mon nom. Heureusement, après, c’est parti sur le PQ et les enfants à la maison.»

Une de ses filles s’est demandé s’il fallait continuer à signer ses courriels. «Je craignais que les gens pensent que c’était une blague», explique celle qui a aussi choisi de ne s’annoncer plus que par son prénom au téléphone.

La situation est encore plus particulière pour sa sœur. Cette dernière a en effet pris un nouveau travail il y a deux mois… dans un hôpital. «Mon dossier de candidature n’était déjà pas passé inaperçu, s’amuse cette étudiante infirmière. Mais quand j’ai commencé, certains collègues n’en revenaient pas!» Pour éviter les questions, elle a d’ailleurs tenté de dissimuler le nom sur son badge avec du scotch. «Mais ça ne marchait pas, parce que les gens me demandaient pourquoi je cachais mon nom!»

Tous les porteurs du prénom ou du nom Corona que nous avons contactés soulignent toutefois que, même si elles sont parfois répétitives, les remarques entendues ne sont jamais méchantes et souvent même empathiques.

Habitant de Novalles dans le Nord vaudois, François Corona a d’ailleurs décidé d’en tirer parti: «Je me rends souvent en Suisse allemande pour le travail et, là-bas, les gens ne savent pas écrire mon nom. Jusque-là, je leur disais: c’est comme la bière! Maintenant, je pourrai leur dire: c’est comme le virus!»