Pas de pénurie de papier toilette chez Coop et Migros

Les consommateurs suisses n'ont aucune raison de se ruer sur le papier toilette et de faire des achats en masse, expliquent de concert les porte-parole des deux géants de la consommation pour les biens de première nécessité dans notre pays, Migros et Coop.

Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement dues à l'introduction des contrôles aux frontières ne posent aucun problème, explique Coop, qui ajoute qu'il peut garantir l'approvisionnement de base.

Certes la demande de papier toilette demeure très élevée, mais pour l'heure il n'y a aucun goulot d'étranglement général. Les étagères sont constamment remplies, poursuit Coop. «Nous avons pris des mesures pour assurer la disponibilité à long terme: ainsi par exemple, nos fournisseurs ont augmenté leurs volumes de production», précise l'un des porte-parole du groupe bâlois.

Même son de cloche chez Migros dont les filiales sont réapprovisionnées quotidiennement. «Le stock de notre centrale de distribution de Nollendorf est largement suffisant pour répondre aux besoins de la population», constate le groupe zurichois.

A noter que chez Migros, un tiers du précieux papier est fabriqué en Suisse, les autres deux tiers en Italie, en France et en Allemagne. Chez Coop, l'origine de la production est identique, avec une partie qui sort des usines helvétiques et l'autre partie des pays voisins. Chez Hakle, qui se profile comme la marque de papier toilette la plus connue de Suisse et l'une des seules à l'élaborer entièrement dans le pays, personne n'était disponible pour répondre aux questions d'AWP.

Allemagne: un site pour calculer son besoin réel de papier toilette

Un site Internet en Allemagne propose à chacun d'estimer son besoin en papier toilette. Les magasins sont dévalisés dans le pays depuis l'épidémie du coronavirus.

«De combien de papiers toilette avez-vous vraiment besoin pour survivre à la quarantaine?», «les stocks sont-ils suffisants?», interroge le site Internet Blitzrechner. En réponse, une calculatrice renseigne sur la «durée réelle» d'utilisation du papier hygiénique après avoir entré des renseignements de base comme le nombre de rouleaux en stock.

On peut ajouter le nombre de personnes dans le foyer, de passages aux toilettes par jour, jusqu'au nombre de feuilles utilisées par passage. La conclusion est que «dans la plupart des cas, (les) besoins propres sont massivement surestimés et le papier toilette dure étonnamment longtemps», soit bien au-delà d'une période de deux semaines en quarantaine, explique Tim Lilling, chef de projet du portail Blitzrechner.

Cette initiative se veut une manière «humoristique» de ramener les consommateurs à la raison. Des achats de panique ont parfois dégénéré en bagarres au rayon papier toilette dans des supermarchés. (ats/nxp)