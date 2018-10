Pas de fiasco informatique mais encore des soucis à Berne

Les projets informatiques de grande ampleur, c’est un peu la terreur à Berne. Tout le monde se rappelle du gigantesque fiasco du projet Insieme, qui devait moderniser les logiciels de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Douze ans de travaux chaotiques, plus de 100 millions jetés par les fenêtres, des licenciements dont celui du directeur de l’AFC et en bout de course un projet mis à la poubelle en 2012.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les projets informatiques sont mieux encadrés. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a quand même décidé d’aller voir comment marchait le successeur d’Insieme, qui s’appelle Fiscal-IT et qui a commencé à se déployer depuis 2013. Il y a un an, ce projet clé à près de 120 millions a franchi une étape importante en remplaçant les vieux systèmes de la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre. S’y ajoute depuis cette année la modernisation des applications pour la TVA. Tous ces changements sont délicats puisqu’ils peuvent mettre en péril la perception de la Confédération qui porte sur environ 20 milliards par année.

Selon le rapport du CDF qui sort publiquement ce jeudi, tout ne baigne pas dans l’huile. «À leur mise en service, ces nouvelles applications ne remplissaient pas encore les exigences qualitatives. Elles présentaient plusieurs erreurs critiques et des performances insuffisantes», note le rapport. L’ouverture de certains documents prend par exemple… 20 secondes. Ou alors l’application n’est pas très pratique car elle ne visualise pas d’un seul coup d’œil les informations indispensables à connaître sur un contribuable. Il y a aussi des tâches qui n’ont pas été encore été automatisées. Le rapport relève que la productivité a baissé lors du changement de système. Le traitement d’un dossier par personne a chuté de 60%. Le CDF estime que ce problème a été mal anticipé. Il ne peut pas dire si, depuis son audit en mai, les choses se sont améliorées.

Autres problèmes: des manquements dans la procédure des rappels, du contrôle de l’assujettissement et dans la sécurité informatique. Le CDF, pour évaluer ce dernier point, a fait appel à des experts externes de la branche. Ces derniers n’ont pas décelé de problèmes dramatiques mais il y a des choses à corriger. Lesquelles? On ne le saura pas. Pour ne pas donner de mauvaises idées à de petits malins, le CDF a caviardé son rapport sur ce point.

À l’AFC, on reconnaît volontiers que tout ne fonctionne pas parfaitement. «Les systèmes ne sont toujours pas aussi stables que souhaité, indique le porte-parole, Joel Weibel. Mais la situation s’est améliorée depuis l’audit du CDF.» L’AFC a lancé le projet de standardisation des prestations «qui vise à améliorer considérablement la situation de l’exploitation». Le projet Fiscal-IT devrait être pleinement opérationnel à la fin de l’année. Restera encore à savoir combien il coûte en frais d’exploitation. Cela pourrait dépasser les 13 millions budgétés actuellement.

Le directeur du Contrôle fédéral des finances, Michel Huissoud, malgré un rapport critique, estime que les choses sont en bonne voie. «Les plus gros risques sont derrière. Le moment le plus délicat a eu lieu lors du changement de système. Il y a encore des adaptations à faire mais il n’y a pas de danger de se retrouver avec un nouveau fiasco comme Insieme sur les bras.» (TDG)