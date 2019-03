Parascolaire vaudois: enfin un accord

Dans le canton de Vaud, les négociations sur les conditions d'accueil du parascolaire ont débouché sur un accord. Le nouveau cadre de référence entrera en vigueur le 1er août prochain.

Après une manifestation qui a réuni 8000 personnes en novembre à Lausanne et cinq séances de négociations, les partenaires sont parvenus à un compromis «acceptable». Les discussions ont abouti à «des propositions concrètes qui tiennent compte des différents intérêts en présence», ont annoncé jeudi les partenaires.

Les deux parties, à savoir l'Etablissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire (EIAP) et le Collectif parascolaire, qui réunit professionnels de l'accueil, enseignants et parents, ont relevé «la bonne tenue» des rencontres. Le nouvel accord modifie le cadre initial proposé par l'EIAP en septembre dernier et qui avait provoqué une levée de boucliers.

Plus de professionnels

Deux points posaient particulièrement problème: la volonté d'augmenter le nombre d'enfants par éducatrice et de favoriser l'engagement d'auxiliaires moins bien formés. Au final, la taille des groupes de 3P et 4P (6-8 ans) a été revue à la baisse par rapport au cadre initial proposé par l'EIAP. Elle s'élèvera à 12 enfants par professionnel, au lieu des 15 enfants prévus.

«Par rapport à la situation actuelle, le nombre de professionnels qui vont les encadrer va augmenter, et ce sera aussi valable pour les 5 à 6P», a expliqué Maria Pedrosa, du syndicat SSP. Durant la pause de midi, les enfants seront encadrés par des professionnels et des auxiliaires, «ce qui signifie qu'il y aura du personnel professionnel tout au long de la journée», a-t-elle ajouté.

Rôles précisés

Globalement, les devoirs et les responsabilités de chacun ont été clarifiés, avec un accent particulier sur le rôle de la direction. Temporairement et ponctuellement, 10% maximum d'enfants supplémentaires pourraient être accueillis, après évaluation de la direction et sous réserve de la disponibilité du personnel.

Mme Pedrosa salue un nouveau cadre de référence «qui tient la route». Dans le premier projet, «il y avait beaucoup de dérogations possibles. Elles sont quasiment toutes tombées. Ce qui fait du cadre une base de référence cohérente», a-t-elle relevé. (ats/nxp)